عاجل.. رجال الخيام يوجهون ضربة إستباقية أخرى للإرهاب: إيقاف شابين ببني ملال يشتبه في علاقتهما بتنظيم الدولة الإسلامية ﻿

"شوف تيفي"
تمكن رجال المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، فجر اليوم الأحد،من اعتقال شابين بمدينة بني يشتبه في علاقتهما بمي يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام
وحسب مصادر ملالية فإن الموقوفين تم إيقافهما بحي قصر غزافات وحي أوربيع ، وهو الأمر الذي أثار ارتياح واستحسان الساكنة.
تجدر الإشارة إلى أن رجال الخيام، تمكنوا في الشهور الأخيرة من إحباط العديد من المخططات الإرهابية التي كانت تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد وخاصة بالمدن الكبرى.
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