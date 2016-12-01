عاجل.. إيقاف متطرف يشتبه في انتمائه لجماعة تكفيرية بقلعة السراغنة.. وهذه التفاصيل ﻿

قامت المصالح الأمنية بقلعة السراغنة على مستوى منطقة العطاوية، فجر اليوم الأحد، من اعتقال شخص في عقده الثالث، للاشتباه في علاقته بجماعة تكفيرية.

"شوف تيفي"



قامت المصالح الأمنية بقلعة السراغنة على مستوى منطقة العطاوية، فجر اليوم الأحد، من اعتقال شخص في عقده الثالث، للاشتباه في علاقته بجماعة تكفيرية.



وحسب مصادر محلية، فإن الموقوف يدعى "حسن.ف" وهو متزوج و أب لطفل يقطن بمنزله الكائن بحي النواجي بريطة الشعبي الذي يوجد بهوامش بلدية العطاوية بقلعة السراغنة، ويعمل في محل لإعداد الأفرشة.



وأضافت المصادر ذاتها بأن المعني بالأمر، كان مراقبا من طرف ممثلي السلطة المحلية بالعطاوية، نتيجة الاشتباه في تورطه في تكفير المجتمع ومحاولة الخروج على القانون، خاصة بعد تقديم



العديد من جيرانه لمجموعة من الشكاوي في حقه.