بن كيران يعلن إستعداد حزب العدالة والتنمية خوض الإنتخابات من جديد ﻿

أكد عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية في لقاء المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية لجهة الرباط - سلا القنيطرة، لبيوم الأحد أنه إذا إختار الملك محمد السادس إعادة الإنتخابات فإنه

شوف تيفي



أكد عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية في لقاء المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية لجهة الرباط - سلا القنيطرة، لبيوم الأحد أنه إذا إختار الملك محمد السادس إعادة الإنتخابات فإنه سيرحب بالفكرة رغم أنه لن يكون متحمسا إليها.



وتابع بن كيران في الكلمة التي ألقاها أمام الحاضرين، بكون حزب العدالة والتنمية مستعدا لأي إنتخابات، داعيا أعضاء حزبه بجهة الرباط-سلا –القنيطرة إلى التقرب من المواطنين والإصطفاف إلى جانبهم.



وكشف بن كيران في تصريح خص به "شوف تيفي" أنه وجه نداءا لحزب التجمع للأحرار بالعدول عن شروطه، معلنا تمسكه بتواجد حزب الإستقلال في التشكيلة الحكومية المقبلة.



هذا، وقالت مصادر حضرت اللقاء أن بن كيران وصف عزيز أخنوش بالرجل المتساهل والخلوق، وأن القادم من الأيام قد يحمل جديدا في المشاورات الحكومية، إن أرادت الأحزاب السياسية ذلك.



وحسب ذات المصادر فقد حمل بن كيران الأحزاب السياسية الأخرى المسؤولية عن "البلوكاج الحكومي" داعيا إياها إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والتاريخية وفق ذات المصادر.