بالفيديو..شوفو كيفاش شدو البوليس جوج مشرميلن في سلا+تفاصيل ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة سلا، خلال الأسبوع الجاري، من اعتقال شابين تم ضبطهما متلبسين بمحاولة سرقة شخص بالشارع العام.

"شوف تيفي"



تمكنت المصالح الأمنية بمدينة سلا، خلال الأسبوع الجاري، من اعتقال شابين تم ضبطهما متلبسين بمحاولة سرقة شخص بالشارع العام.



وجاء هذا التوقيف، بعد ما قام المعنيين بالأمر باعتراض سبيل مواطن على مستوى سوق الكلب بمدينة سلا، حيث انهالا عليه بالضرب بواسطة آلة حادة، قبل أن تصل المصالح الأمنية التي تمكنت من اعتقالهما.



وفتحت المصالح الأمنية، تحقيقا للكشف عن هوية متورط ثالث، كان رفقة الموقوفين اللذين تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية.