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بالصورة..مدينة تطوان تغرق والتساقطات المطرية تعري واقع البنية التحتية

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 18:27 بالصورة..مدينة تطوان تغرق والتساقطات المطرية تعري واقع البنية التحتية | حوادث و حقوق
بالصورة..مدينة تطوان تغرق والتساقطات المطرية تعري واقع البنية التحتية
عرفت مدينة تطوان، اليوم الأحد، تساقطات مطرية مهمة، عرت واقع البنية التحتية بأحد أهم مدن الشمال بالمغرب.

"شوف تيفي"

عرفت مدينة تطوان، اليوم الأحد، تساقطات مطرية مهمة، عرت واقع البنية التحتية بأحد أهم مدن الشمال بالمغرب.

وعبرت ساكنة مدينة تطوان في تفاعلها على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبها الشديد بسبب ضعف البنية التحتية، والانقطاع الحاصل في جميع شوارع المدينة نتيجة تجمع مياه الأمطار.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الأرصاد الجوية، أكدت أن العديد من المدن المغربية وخاصة بالشمال ستعرف نهاية الأسبوع الجاري تساقطات مطرية مهمة.

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