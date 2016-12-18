بالصور..مغربية تفوز بجائزة ملكة جمال العرب في الأناقة وبجائزة أجمل وجه بلبنان ﻿

تمكنت المغربية زينب رؤوف من الفوز، أمس السبت، بجائزة ملكة جمال العرب في الأناقة وبملكة جمال العرب في جائزة أجمل وجه.

"شوف تيفي"

تمكنت المغربية زينب رؤوف من الفوز، أمس السبت، بجائزة ملكة جمال العرب في الأناقة وبملكة جمال العرب في جائزة أجمل وجه.

وتم منح الجائزة لزينب رؤوف بدولة لبنان، وسط حضور العديد من الفعاليات المعروفة في الساحة الفنية اللبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن المغربية الفائزة، تبلغ من العمر 24 عاما، وتعمل كمضيفة طيران.