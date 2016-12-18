بالصور..مغربية تفوز بجائزة ملكة جمال العرب في الأناقة وبجائزة أجمل وجه بلبنان ﻿

"شوف تيفي"
تمكنت المغربية زينب رؤوف من الفوز، أمس السبت، بجائزة ملكة جمال العرب في الأناقة وبملكة جمال العرب في جائزة أجمل وجه.
وتم منح الجائزة لزينب رؤوف بدولة لبنان، وسط حضور العديد من الفعاليات المعروفة في الساحة الفنية اللبنانية.
تجدر الإشارة إلى أن المغربية الفائزة، تبلغ من العمر 24 عاما، وتعمل كمضيفة طيران.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.