خطير.. سكايري دخل بالسيارة ديالو في خمسة أفراد من رجال الشرطة في مراكش..وهذه هي التفاصيل ﻿

شهدت مدينة مراكش، صباح اليوم الأحد، حادثة سير خطيرة، حيث اصطدمت سيارة يقودها شخص في حالة سكر طافح بسيارة على متنتها 5 من رجال الأمن، أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

"شوف تيفي"



شهدت مدينة مراكش، صباح اليوم الأحد، حادثة سير خطيرة، حيث اصطدمت سيارة يقودها شخص في حالة سكر طافح بسيارة على متنتها 5 من رجال الأمن، أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.



وحسب مصادر مراكشية فإن المخمور كان يقود سيارته بسرعة جنونية على مستوى شارع محمد السادس بالحي الشتوي، ليصطدم بسيارة بها رجال أمن، تم نقلهم على وجه السرعة إلى مصحة خاصة لتلقي العلاجات الضرورية بينما تم نقل المخمور إلى مستشفى ابن طفيل تحت مراقبة أمنية.



وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية بالمدينة الحمراء، حلت بعين المكان وقامت بالمعاينة بعد فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الحادثة.