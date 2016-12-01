عاجل : الحركات الإسلامية بالجزائر تعلن عن إندماجها من قلب المغرب ﻿

في خطوة مفاجئة، كشفت سامية خمري رئيسة القطاع النسائي في حركة النهضة بالجزائر، بالإعلان عن خبر اندماج كل من حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية بالجزائر في تنظيم واحد.

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في خطوة مفاجئة، كشفت سامية خمري رئيسة القطاع النسائي في حركة النهضة بالجزائر، بالإعلان عن خبر اندماج كل من حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية بالجزائر في تنظيم واحد.

وجاءت المبادرة الجديدة، التي أعلنت عنها سامية خمري، خلال حضورها في الذكرى الرابعة لرحيل مؤسس جماعة العدل والإحسان عبد السلام ياسين بالمركز الوطني للجماعة بمدينة سلا.

وقالت سامية خمري أن الإعلان الرسمي عن الإندماج سيكون يوم الثلاثاء 20 دجنبر من الشهر الجاري بالعاصمة الجزائر، تجسيدا "لقيم الحوار في حركة واحدة".

وحسب متتبعين للشأن الداخلي الجزائري، فإعلان الحركتين عن إندماجهما في تنظيم واحد سيغير من رسم خريطة التنظيمات الإسلامية أو السياسية ذات الطبيعة الإسلامية بالجزائر.