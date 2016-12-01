 عزيز الرباح في خَرَجْة مثيرة يكشف حقيقة الأزمة بين القصر ورئيس الحكومة ومصدر حزبي يرد كفى من المغالطات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. رجال الخيام يوجهون ضربة إستباقية أخرى للإرهاب: إيقاف شابين ببني ملال يشتبه في علاقتهما بتنظيم الدولة الإسلامية | حوادث و حقوق

عاجل.. رجال الخيام يوجهون ضربة إستباقية أخرى للإرهاب: إيقاف شابين ببني ملال يشتبه في علاقتهما

عاجل.. إيقاف متطرف يشتبه في انتمائه لجماعة تكفيرية بقلعة السراغنة.. وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. إيقاف متطرف يشتبه في انتمائه لجماعة تكفيرية بقلعة السراغنة.. وهذه التفاصيل

بن كيران يعلن إستعداد حزب العدالة والتنمية خوض الإنتخابات من جديد | بوليتيك

بن كيران يعلن إستعداد حزب العدالة والتنمية خوض الإنتخابات من جديد

بالفيديو..شوفو كيفاش شدو البوليس جوج مشرميلن في سلا+تفاصيل | حوادث و حقوق

بالفيديو..شوفو كيفاش شدو البوليس جوج مشرميلن في سلا+تفاصيل

بالصورة..مدينة تطوان تغرق والتساقطات المطرية تعري واقع البنية التحتية | حوادث و حقوق

بالصورة..مدينة تطوان تغرق والتساقطات المطرية تعري واقع البنية التحتية

بالصور..مغربية تفوز بجائزة ملكة جمال العرب في الأناقة وبجائزة أجمل وجه بلبنان | ثقافة و فنون

بالصور..مغربية تفوز بجائزة ملكة جمال العرب في الأناقة وبجائزة أجمل وجه بلبنان

خطير.. سكايري دخل بالسيارة ديالو في خمسة أفراد من رجال الشرطة في مراكش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير.. سكايري دخل بالسيارة ديالو في خمسة أفراد من رجال الشرطة في مراكش..وهذه هي التفاصيل

عاجل : الحركات الإسلامية بالجزائر تعلن عن إندماجها من قلب المغرب | بوليتيك

عاجل : الحركات الإسلامية بالجزائر تعلن عن إندماجها من قلب المغرب

عزيز الرباح في خَرَجْة مثيرة يكشف حقيقة الأزمة بين القصر ورئيس الحكومة ومصدر حزبي يرد كفى من المغالطات | بوليتيك

عزيز الرباح في خَرَجْة مثيرة يكشف حقيقة الأزمة بين القصر ورئيس الحكومة ومصدر حزبي يرد كفى من

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

عزيز الرباح في خَرَجْة مثيرة يكشف حقيقة الأزمة بين القصر ورئيس الحكومة ومصدر حزبي يرد كفى من المغالطات

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 17:46 عزيز الرباح في خَرَجْة مثيرة يكشف حقيقة الأزمة بين القصر ورئيس الحكومة ومصدر حزبي يرد كفى من المغالطات | بوليتيك
عزيز الرباح في خَرَجْة مثيرة يكشف حقيقة الأزمة بين القصر ورئيس الحكومة ومصدر حزبي يرد كفى من المغالطات
خرج عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل السابق بتدوينة مثيرة على حائطه الفايسبوكي تحت عنوان '' الحاقدون لا يتوقفون لكنهم فاشلون وأغبياء''، حيث هاجم فيها من أسماهم ''بالماكينة الحاقدة '' على النمودج المغربي

شوف تيفي

خرج عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل السابق بتدوينة مثيرة على حائطه الفايسبوكي تحت عنوان " الحاقدون لا يتوقفون لكنهم فاشلون وأغبياء"، حيث هاجم فيها من أسماهم "بالماكينة الحاقدة " على النمودج المغربي وعلى العدالة والتنمية والتي تتحرك بأسلوب أكثر خبثا وفي اتجاهات متعددة.

واستطرد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بأسلوب ملغوم ، توضيح من أسماهم "بالماكينة الحاقدة" التي تحدثت عن تقابل تصادمي بين القصر ورئيس الحكومة في شروط تشكيل الحكومات ومكوناتها إلى درجة الإيحاء بوجود أزمة، وفقا لتدوينة الرباح.

وأشار الرباح إلى تعرض عبد الإله بن كيران إلى "الهجوم في شخصيته ونفسيته ومزاجه ونعته بما لا يليق وبما ينم عن كره دفين وانهزام أمام عطائه وخدمته لوطنه ووفائه لثوابت ومؤسسات البلاد وإخلاصه"، مشيرا إلى "إستغلال بعض التصريحات وإخراجها عن سياقها لبعض الأعضاء والقيادات وتأويلها استعلاء وتحديا وخاصة فيما يتعلق بالإرادة الشعبية ونتائج الانتخابات".

وقال الرباح في تدوينته الغريبة " أخرجوا الأسطوانة المشروخة حول الصقور والحمائم واختلافهم في تقدير وتقرير التحالفات والمفاوضات لتشكيل الحكومة"، لينتهوا بالخبث البين عند الحديث عن تقابل تصادمي بين القصر ورئيس الحكومة في شروط تشكيل الحكومات ومكوناتها الى درجة الإيحاء بوجود أزمة".

وحدد الرباح هوية "الماكينة الحاقدة" بكونها "نفس المجموعات التي فشلت سابقا فيما قامت به تعود الى عادتها ودورها وحربها على التطورات الايجابية و المؤسسات و الديموقرطية وحزبنا لأنها تشعر بضعف قبضتها وتأثيرها ولا يهمها مصلحة الوطن وقوة مؤسساتها".

وختم رئيس بلدية القنيطرة تدوينته بالحديث عن حزب العدالة والتنمية، بكونه "قوي وموحد ومنسجم قيادة وأعضاء ولا يقبل التصنيف لكن لا يقتل حرية التعبير إلا إذا كانت مسيئة، حيث أنه وفي للمبادي وللوطن والعهود مخلص في عمله بدون ابتزاز أو استفزاز ولا هيمنة".ومن المحتمل أن تخلف تدوينة الرباح ردود أفعال قوية خصوصا تضمنها لمغالطات وغلو في التحليل والاستنتاجات يقول مصدر حزبي رفض الكشف عن هويته إلى حين الاطلاع العميق على تدوينة الرباح ومعرفة دوافعها في هذا الظرف بالذات

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الرباح التدوينة المجموعات التصنيف الإبتزاز الوطن شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بن كيران يعلن إستعداد حزب العدالة والتنمية خوض الإنتخابات من جديد | بوليتيك

بن كيران يعلن إستعداد حزب العدالة والتنمية خوض الإنتخابات من جديد

عاجل : الحركات الإسلامية بالجزائر تعلن عن إندماجها من قلب المغرب | بوليتيك

عاجل : الحركات الإسلامية بالجزائر تعلن عن إندماجها من قلب المغرب

بالصور.. أعضاء بحزبي الإستقلال والإتحاد الإشتراكي بالمقر الوطني لجماعة العدل والإحسان | بوليتيك

بالصور.. أعضاء بحزبي الإستقلال والإتحاد الإشتراكي بالمقر الوطني لجماعة العدل والإحسان

رغم الصراع...وفد عن حركة التوحيد والإصلاح بمقر جماعة العدل والإحسان | بوليتيك

رغم الصراع...وفد عن حركة التوحيد والإصلاح بمقر جماعة العدل والإحسان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تحقيق غير مسبوق..شوفو أشنو كيوقع داخل الأضرحة فالميلود/فنانين /سياسيين ورياضيين كيمشيو يقدمو الهذية و يذبحو باش ياخدو البركة/شهادات صادمة | Enquête
منذ 21 دقيقة

تحقيق غير مسبوق..شوفو أشنو كيوقع داخل الأضرحة فالميلود/فنانين /سياسيين ورياضيين كيمشيو يقدمو الهذية و يذبحو باش ياخدو البركة/شهادات صادمة

بالفيديو.. شفارة تعداو على ولد سلا ضربوه فراسو بحديدة وشدوهم البوليس فالشارع | زووم

بالفيديو.. شفارة تعداو على ولد سلا ضربوه فراسو بحديدة وشدوهم البوليس فالشارع

بالفيديو..سكرانة محيحة على مول الطاكسي و البوليس وهاشنو وقع ليها | بــووز

بالفيديو..سكرانة محيحة على مول الطاكسي و البوليس وهاشنو وقع ليها

مالك مقلق:حكاية جد مؤثرة لمغربي نكرو الوالد ديالومن بعدما دّخل الأم ديالو الحبس..للمساعدة | خارج البلاطو

مالك مقلق:حكاية جد مؤثرة لمغربي نكرو الوالد ديالومن بعدما دّخل الأم ديالو الحبس..للمساعدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. رجال الخيام يوجهون ضربة إستباقية أخرى للإرهاب: إيقاف شابين ببني ملال يشتبه في علاقتهما بتنظيم الدولة الإسلامية | حوادث و حقوق
منذ 34 دقيقة

عاجل.. رجال الخيام يوجهون ضربة إستباقية أخرى للإرهاب: إيقاف شابين ببني ملال يشتبه في علاقتهما

عاجل.. إيقاف متطرف يشتبه في انتمائه لجماعة تكفيرية بقلعة السراغنة.. وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. إيقاف متطرف يشتبه في انتمائه لجماعة تكفيرية بقلعة السراغنة.. وهذه التفاصيل

بن كيران يعلن إستعداد حزب العدالة والتنمية خوض الإنتخابات من جديد | بوليتيك

بن كيران يعلن إستعداد حزب العدالة والتنمية خوض الإنتخابات من جديد

بالفيديو..شوفو كيفاش شدو البوليس جوج مشرميلن في سلا+تفاصيل | حوادث و حقوق

بالفيديو..شوفو كيفاش شدو البوليس جوج مشرميلن في سلا+تفاصيل

﻿ ﻿
اليوم 19:12 GMT

عاجل.. إيقاف متطرف يشتبه في انتمائه لجماعة تكفيرية بقلعة السراغنة.. وهذه التفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.