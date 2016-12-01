عزيز الرباح في خَرَجْة مثيرة يكشف حقيقة الأزمة بين القصر ورئيس الحكومة ومصدر حزبي يرد كفى من المغالطات ﻿

خرج عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل السابق بتدوينة مثيرة على حائطه الفايسبوكي تحت عنوان '' الحاقدون لا يتوقفون لكنهم فاشلون وأغبياء''، حيث هاجم فيها من أسماهم ''بالماكينة الحاقدة '' على النمودج المغربي

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خرج عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل السابق بتدوينة مثيرة على حائطه الفايسبوكي تحت عنوان " الحاقدون لا يتوقفون لكنهم فاشلون وأغبياء"، حيث هاجم فيها من أسماهم "بالماكينة الحاقدة " على النمودج المغربي وعلى العدالة والتنمية والتي تتحرك بأسلوب أكثر خبثا وفي اتجاهات متعددة.



واستطرد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بأسلوب ملغوم ، توضيح من أسماهم "بالماكينة الحاقدة" التي تحدثت عن تقابل تصادمي بين القصر ورئيس الحكومة في شروط تشكيل الحكومات ومكوناتها إلى درجة الإيحاء بوجود أزمة، وفقا لتدوينة الرباح.



وأشار الرباح إلى تعرض عبد الإله بن كيران إلى "الهجوم في شخصيته ونفسيته ومزاجه ونعته بما لا يليق وبما ينم عن كره دفين وانهزام أمام عطائه وخدمته لوطنه ووفائه لثوابت ومؤسسات البلاد وإخلاصه"، مشيرا إلى "إستغلال بعض التصريحات وإخراجها عن سياقها لبعض الأعضاء والقيادات وتأويلها استعلاء وتحديا وخاصة فيما يتعلق بالإرادة الشعبية ونتائج الانتخابات".



وقال الرباح في تدوينته الغريبة " أخرجوا الأسطوانة المشروخة حول الصقور والحمائم واختلافهم في تقدير وتقرير التحالفات والمفاوضات لتشكيل الحكومة"، لينتهوا بالخبث البين عند الحديث عن تقابل تصادمي بين القصر ورئيس الحكومة في شروط تشكيل الحكومات ومكوناتها الى درجة الإيحاء بوجود أزمة".



وحدد الرباح هوية "الماكينة الحاقدة" بكونها "نفس المجموعات التي فشلت سابقا فيما قامت به تعود الى عادتها ودورها وحربها على التطورات الايجابية و المؤسسات و الديموقرطية وحزبنا لأنها تشعر بضعف قبضتها وتأثيرها ولا يهمها مصلحة الوطن وقوة مؤسساتها".



وختم رئيس بلدية القنيطرة تدوينته بالحديث عن حزب العدالة والتنمية، بكونه "قوي وموحد ومنسجم قيادة وأعضاء ولا يقبل التصنيف لكن لا يقتل حرية التعبير إلا إذا كانت مسيئة، حيث أنه وفي للمبادي وللوطن والعهود مخلص في عمله بدون ابتزاز أو استفزاز ولا هيمنة".ومن المحتمل أن تخلف تدوينة الرباح ردود أفعال قوية خصوصا تضمنها لمغالطات وغلو في التحليل والاستنتاجات يقول مصدر حزبي رفض الكشف عن هويته إلى حين الاطلاع العميق على تدوينة الرباح ومعرفة دوافعها في هذا الظرف بالذات