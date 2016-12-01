وفاة مصور صحفي في حادث سير مفجع بالجديدة ﻿

أسلم الصحفي المصور ''محمد الجماهري'' الروح لباريها صباح اليوم الأحد بالمستشفى الإقليمي لمدينة الجديدة ’ إثر تعرضه لحادث سير خطير منتصف ليلة أمس بالمنتجع السياحي المعروف ''سيدي بوزيد'' .

شوف تيفي : الفطواكي عبد القادر



أسلم الصحفي المصور "محمد الجماهري" الروح لباريها صباح اليوم الأحد بالمستشفى الإقليمي لمدينة الجديدة ’ إثر تعرضه لحادث سير خطير منتصف ليلة أمس بالمنتجع السياحي المعروف "سيدي بوزيد" .



و أكدت مصادر موثوقة أن سيارة "الجماهري" تعرضت لاصطدام قوي بسيارة أخرى على مقربة من مطعم مشهور بـ"سيدي بوزيد" تعرض من خلاله لإصابة بليغة .



و يعد الراحل الذي عرف بأخلاقه الحميدة , واحدا من الأسماء الصحفية المشهورة بمدينة الجديدة .