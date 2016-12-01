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وفاة مصور صحفي في حادث سير مفجع بالجديدة

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 17:24 وفاة مصور صحفي في حادث سير مفجع بالجديدة | حوادث و حقوق
وفاة مصور صحفي في حادث سير مفجع بالجديدة
أسلم الصحفي المصور ''محمد الجماهري'' الروح لباريها صباح اليوم الأحد بالمستشفى الإقليمي لمدينة الجديدة ’ إثر تعرضه لحادث سير خطير منتصف ليلة أمس بالمنتجع السياحي المعروف ''سيدي بوزيد'' .

شوف تيفي : الفطواكي عبد القادر

أسلم الصحفي المصور "محمد الجماهري" الروح لباريها صباح اليوم الأحد بالمستشفى الإقليمي لمدينة الجديدة ’ إثر تعرضه لحادث سير خطير منتصف ليلة أمس بالمنتجع السياحي المعروف "سيدي بوزيد" .

و أكدت مصادر موثوقة أن سيارة "الجماهري" تعرضت لاصطدام قوي بسيارة أخرى على مقربة من مطعم مشهور بـ"سيدي بوزيد" تعرض من خلاله لإصابة بليغة .

و يعد الراحل الذي عرف بأخلاقه الحميدة , واحدا من الأسماء الصحفية المشهورة بمدينة الجديدة .

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وفاة مصور صحفي في حادث سير مفجع بالجديدة

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