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عاجل وصادم..شخص شدوه كيتحرش جنسيبا بطفل داخل حمام شعبي في الفقيه بنصالح..وها شنو وقع ليه+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 17:15 عاجل وصادم..شخص شدوه كيتحرش جنسيبا بطفل داخل حمام شعبي في الفقيه بنصالح..وها شنو وقع ليه+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
عاجل وصادم..شخص شدوه كيتحرش جنسيبا بطفل داخل حمام شعبي في الفقيه بنصالح..وها شنو وقع ليه+تفاصيل مثيرة
اهتزت مدينة الفقيه بنصالح اليوم الأحد، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها شخص تم ضبطه داخل حمام شعبي متلبسا بمحاولة التحرش الجنسي بطفل.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة الفقيه بنصالح اليوم الأحد، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها شخص تم ضبطه داخل حمام شعبي متلبسا بمحاولة التحرش الجنسي بطفل.

وحسب مصادر من الفقيه بنصالح فإن حمام حي النزهة، شهد تفاصيل هذه الواقعة، حيث ضبط مجموعة من المواطنين المشتبه فيه، وهو يقوم بالتحرش الجنسي بالطفل الذي كان يحاول المقاومة، ليتم تخليص هذا الأخير وإبلاغ المصالح الأمنية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، حلت بالحمام الشعبي، وقامت باعتقال المعني بالأمر والذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة بعد التحقيق معه.

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المغرب شوف تيفي بيدوفيل فضيحة الفقيه بنصالح حمام شعبي

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