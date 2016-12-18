انفراد وبالصور..أرملة شرطي تتهم رئيس دائرة أمنية بتعذيبها واحتجازها بطنجة والحموشي يدخل على الخط+صور ووثائق ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات مثيرة،بخصوص قضية تم فتحها أخيرا بمدينة طنجة، والتي تتهم فيها سيدة تدعى '' خديجة بوضوار'' أرملة شرطي متقاعد يدعى '' عبد السلام الشاوي''،(تتهم) رئيس الدائرة الأمنية 11 ''محمد.خ''

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمعلومات مثيرة،بخصوص قضية تم فتحها أخيرا بمدينة طنجة، والتي تتهم فيها سيدة تدعى " خديجة بوضوار" أرملة شرطي متقاعد يدعى " عبد السلام الشاوي"،(تتهم) رئيس الدائرة الأمنية 11 "محمد.خ" بتعذيبها وتعنيفها واحتجازها داخل الدائرة قبل مدة.

وحسب قريب للسيدة "خديجة" لـ "شوف تيفي" فإن هذه الأخيرة، تعرضت قبل مدة داخل الدائرة الأمنية للتعذيب النفسي والاحتجاز التعسفي والتعنيف، بسبب حسابات سابقة لرئيس الدائرة الأمنية مع زوجها الراحل.



وأضاف المصدر ذاته بأن "خديجة"، وضعت شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة، تتهم فيها الأمني المذكور بتعنيفها قبل أن يقرر القضاء حفظ الشكاية ما دفع بها إلى مناشدة المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي لإنصافها.



وأكد المتحدث نفسه إلى المديرية العامة للأمن الوطني، ربطت الاتصال بـ"خديجة"، وأبلغتها بضرورة الحضور إلى مقر المديرية بمدينة الرباط، حيث تم التأكيد لها بأن عبد اللطيف الحموشي تفاعل مع القضية وأمر بفتح تحقيق.