صادم.. طفل يبلغ 10 سنوات يذبح صديقه بالقصر الكبير..وهذه هي التفصايل المؤلمة ﻿

شهدت مدينة القصر الكبير، أمس السبت، قيام طفل يبلغ من لعمر 10 سنوات على قتل صديقه الذي يكبره بسنتين بواسطة آلة حديدية حادة.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة القصر الكبير، أمس السبت، قيام طفل يبلغ من لعمر 10 سنوات على قتل صديقه الذي يكبره بسنتين بواسطة آلة حديدية حادة.

وحسب مصادر من القصر الكبير ، فإن الجريمة وقعت بحي المناكيب، حيث دخل مرتكب الجريمة في خلاف مع الضحية أثناء لعبهما، ليقوم بتوجيه ضربة خاطفة له بواسطة آلة حادة على مستوى العنق وبالتحديد بعرق الوريد ليسقط على الأرض غارقا في بحر من الدماء.

وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل الضحية إلى مستشفى للا مريم بالعرائش لكنه فارق الحياة نتيجة الجرح العميق الذي أصيب به، بينما قامت المصالح الأمنية بإيقاف الطفل مرتكب الجريمة والذي تم الاستماع له رفقة والده.