بالصور.. أعضاء بحزبي الإستقلال والإتحاد الإشتراكي بالمقر الوطني لجماعة العدل والإحسان ﻿

في اليوم الثاني من أشغال الذكرى الرابعة لوفاة مؤسس جماعة العدل والإحسان، حلت كل من حنان رحاب البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي ، وعمر عباسي الكاتب العام لشبيبة الاستقلال بالمقر الوطني للجماعة

شوف تيفي

في اليوم الثاني من أشغال الذكرى الرابعة لوفاة مؤسس جماعة العدل والإحسان، حلت كل من حنان رحاب البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي ، وعمر عباسي الكاتب العام لشبيبة الاستقلال بالمقر الوطني للجماعة بسلا.

وحسب موفد "شوف تيفي" حل صبيحة اليوم الأحد لأحياء ذكرى رحيل عبد السلام ياسين، التي تقيمها جماعة العدل والإحسان بمقرها الوطني بسلا منذ يوم أمس السبت.

وإلى جانب الحاضرين بمقر العدل والإحسان ، حل كل من محمد الزهاري مسؤول فرع منظمة دولية حقوقية بالمغرب، وكذا الناشط الحقوقي ويحمان ، والعديد من الشخصيات الأجنبية والعربية.