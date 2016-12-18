عاجل و انفراد: شوف تيفي تكشف هوية الفائز بجائزة برنامج ماستر شاف 2016 ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الشاف ''عبد الأحد'' ممثل مدينة أكادير، تمكن من الفوز بجائزة برنامج ماستر شاف 2016، والذي يبث على القناة الثانية ''دوزيم''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الشاف "عبد الأحد" ممثل مدينة أكادير، تمكن من الفوز بجائزة برنامج ماستر شاف 2016، والذي يبث على القناة الثانية "دوزيم".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن عبد الأحد، تمكن من الفوز في النهائي على "يوسف" ممثل مدينة مراكش"، و الحصول على مبلغ قدره 40 مليون سنتيم.

وأضاف المصدر ذاته بأن فعاليات النهائي،تم تصويرها، أمس السبت، بأحد الفنادق المصنفة بمدينة مراكش، بحضور العديد من الطباخين العالميين.