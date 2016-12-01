 بالفيديو.. 10 آلاف إطار ينظمون مسيرة على الأقدام من مراكش نحو الدار البيضاء للإعتصام ﻿
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بالفيديو.. 10 آلاف إطار ينظمون مسيرة على الأقدام من مراكش نحو الدار البيضاء للإعتصام

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 14:31 بالفيديو.. 10 آلاف إطار ينظمون مسيرة على الأقدام من مراكش نحو الدار البيضاء للإعتصام | مجتمع
بالفيديو.. 10 آلاف إطار ينظمون مسيرة على الأقدام من مراكش نحو الدار البيضاء للإعتصام
في خطوة تصعيدية، إنطلقت في هذه اللحظات، مسيرة لخريجي المدارس العليا للأساتذة البالغ عددهم 10 آلاف إطار تربوي سيرا على الأقدام من مدينة مراكش التي يعتصمون فيها أكثر من شهرين نحو العاصمة الإقتصادية

شوف تيفي

في خطوة تصعيدية، إنطلقت في هذه اللحظات، مسيرة لخريجي المدارس العليا للأساتذة البالغ عددهم 10 آلاف إطار تربوي سيرا على الأقدام من مدينة مراكش التي يعتصمون فيها أكثر من شهرين نحو العاصمة الإقتصادية الدار البيضاء لإتمام برنامجهم المسطر من طرف المجلس الوطني.

وتطالب الأطر التربوية، بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بقطاع التعليم إسوة بالأساتذة المتدربين، حيث أعلن بلاغ للمجلس الوطني، عن برنامج إحتجاجي ينطلق بالتعبئة في الجامعات والمدارس العليا للأساتذة والتواصل مع الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية لمؤازرتهم في الأشكال القادمة، خاصة مسيرة الدار البيضاء يوم الأحد 25 دجنبر التي سيصلونها مشيا على الأقدام حسب بلاغ سابق للمجلس الوطني.

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