رغم الصراع...وفد عن حركة التوحيد والإصلاح بمقر جماعة العدل والإحسان ﻿

رغم النقاش الدائر حول تخلف جماعة العدل والإحسان من زيارة عبد الإله بن كيران، وتقديم التعازي إليه بعد وفاة والدته، حل صبيحة اليوم رئيس حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمي

شوف تيفي



رغم النقاش الدائر حول تخلف جماعة العدل والإحسان من زيارة عبد الإله بن كيران، وتقديم التعازي إليه بعد وفاة والدته، حل صبيحة اليوم رئيس حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، عبد الرحيم الشيخي مرفوقا بالبرلماني الحالي والرئيس السابق محمد الحمداوي في اليوم الثاني من أشغال الذكرى الرابعة لرحيل عبد السلام ياسين مؤسس الجماعة بمدينة سلا.

وحسب موفد "شوف تيفي" فقد حل القياديان بحركة التوحيد والإصلاح للمقر الوطني لجماعة العدل والإحسان بسلا، للحضور إلى أشغال الذكرى الرابعة لرحيل عبد السلام ياسين، مؤسس الجماعة ومنظرها، حيث تعقد ورشات ومحاضرات لنشطاء حقوقيين وشخصيات سياسية وجمعوية في مناظرات حول منهاج الجماعة ورؤيتها للمشهد السياسي والديني حسب منظرها الشيخ ياسين.

وتأتي زيارة القياديان بحركة التوحيد والإصلاح، بعد تجاهل الجماعة بعث وفد رسمي عنها، لتقديم التعازي للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، حيث تشير أغلب المؤشرات عن وجود صراع خفي بين الجماعة وحزب العدالة والتنمية، خاصة بعد إعلان مريدي الشيخ ياسين المشاركة في الإحتجاجات المزمع تنظيمها ضد ضرب مجانية التعليم العمومي.