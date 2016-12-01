خطير.. يا ربي السلامة: شخص يقتل متشردا بطريقة مروعة في قلعة السراغنة ﻿

اهتزت قلعة السراغنة، أمس السبت، على وقع جريمة مروعة، بطلها مختل عقلي، أقدم على قتل متشرد على مستوى شارع يوسف بن تاشفين.

"شوف تيفي"



اهتزت قلعة السراغنة، أمس السبت، على وقع جريمة مروعة، بطلها مختل عقلي، أقدم على قتل متشرد على مستوى شارع يوسف بن تاشفين.

وحسب مصادر محلية فإن المختل العقلي، دخل في نقاش حاد مع الضحية، ليوجه له ضربة خطيرة على مستوى الرأس بواسطة قطعة حديدية، ليسقط هذا الأخير جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية،حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع، قبل أن تتمكن من اعتقال الجاني الذي قام بالمقاومة وأصاب أحد المواطنين بجروح، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.