 خطير.. يا ربي السلامة: شخص يقتل متشردا بطريقة مروعة في قلعة السراغنة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انفراد وبالصور..أرملة شرطي تتهم رئيس دائرة أمنية بتعذيبها واحتجازها بطنجة والحموشي يدخل على الخط+صور ووثائق | حوادث و حقوق

انفراد وبالصور..أرملة شرطي تتهم رئيس دائرة أمنية بتعذيبها واحتجازها بطنجة والحموشي يدخل على

إنقاذ مولودة وأمها بدائرة اميلشيل في ظروف جوية جد صعبة..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

إنقاذ مولودة وأمها بدائرة اميلشيل في ظروف جوية جد صعبة..وهذه هي التفاصيل

صادم.. طفل يبلغ 10 سنوات يذبح صديقه بالقصر الكبير..وهذه هي التفصايل المؤلمة | حوادث و حقوق

صادم.. طفل يبلغ 10 سنوات يذبح صديقه بالقصر الكبير..وهذه هي التفصايل المؤلمة

بالصور.. أعضاء بحزبي الإستقلال والإتحاد الإشتراكي بالمقر الوطني لجماعة العدل والإحسان | بوليتيك

بالصور.. أعضاء بحزبي الإستقلال والإتحاد الإشتراكي بالمقر الوطني لجماعة العدل والإحسان

عاجل و انفراد: شوف تيفي تكشف هوية الفائز بجائزة برنامج ماستر شاف 2016 | مجتمع

عاجل و انفراد: شوف تيفي تكشف هوية الفائز بجائزة برنامج ماستر شاف 2016

بالفيديو.. 10 آلاف إطار ينظمون مسيرة على الأقدام من مراكش نحو الدار البيضاء للإعتصام | مجتمع

بالفيديو.. 10 آلاف إطار ينظمون مسيرة على الأقدام من مراكش نحو الدار البيضاء للإعتصام

رغم الصراع...وفد عن حركة التوحيد والإصلاح بمقر جماعة العدل والإحسان | بوليتيك

رغم الصراع...وفد عن حركة التوحيد والإصلاح بمقر جماعة العدل والإحسان

خطير.. يا ربي السلامة: شخص يقتل متشردا بطريقة مروعة في قلعة السراغنة | حوادث و حقوق

خطير.. يا ربي السلامة: شخص يقتل متشردا بطريقة مروعة في قلعة السراغنة

بالصور..الثلوج تعزل دواوير بإملشيل ودعوات للتدخل قبل فوات الأوان | مجتمع

بالصور..الثلوج تعزل دواوير بإملشيل ودعوات للتدخل قبل فوات الأوان

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

خطير.. يا ربي السلامة: شخص يقتل متشردا بطريقة مروعة في قلعة السراغنة

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 14:08 خطير.. يا ربي السلامة: شخص يقتل متشردا بطريقة مروعة في قلعة السراغنة | حوادث و حقوق
خطير.. يا ربي السلامة: شخص يقتل متشردا بطريقة مروعة في قلعة السراغنة
اهتزت قلعة السراغنة، أمس السبت، على وقع جريمة مروعة، بطلها مختل عقلي، أقدم على قتل متشرد على مستوى شارع يوسف بن تاشفين.

"شوف تيفي"

اهتزت قلعة السراغنة، أمس السبت، على وقع جريمة مروعة، بطلها مختل عقلي، أقدم على قتل متشرد على مستوى شارع يوسف بن تاشفين.

وحسب مصادر محلية فإن المختل العقلي، دخل في نقاش حاد مع الضحية، ليوجه له ضربة خطيرة على مستوى الرأس بواسطة قطعة حديدية، ليسقط هذا الأخير جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية،حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع، قبل أن تتمكن من اعتقال الجاني الذي قام بالمقاومة وأصاب أحد المواطنين بجروح، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية قلعة السراغنة يوسف بن تاشفين المقاومة المواطنين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

انفراد وبالصور..أرملة شرطي تتهم رئيس دائرة أمنية بتعذيبها واحتجازها بطنجة والحموشي يدخل على الخط+صور ووثائق | حوادث و حقوق

انفراد وبالصور..أرملة شرطي تتهم رئيس دائرة أمنية بتعذيبها واحتجازها بطنجة والحموشي يدخل على الخط+صور ووثائق

صادم.. طفل يبلغ 10 سنوات يذبح صديقه بالقصر الكبير..وهذه هي التفصايل المؤلمة | حوادث و حقوق

صادم.. طفل يبلغ 10 سنوات يذبح صديقه بالقصر الكبير..وهذه هي التفصايل المؤلمة

فيديو خطير.. شفار شدوه في كازا سلخوه مزيان..وها كيفاش | حوادث و حقوق

فيديو خطير.. شفار شدوه في كازا سلخوه مزيان..وها كيفاش

ترحيل جثة مهاجر مغربي توفي في حادث باليونان | حوادث و حقوق

ترحيل جثة مهاجر مغربي توفي في حادث باليونان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. قصة عميقة: ديك يبيض كالدجاجات | قنوات أخرى
منذ 1 دقيقة

بالفيديو.. قصة عميقة: ديك يبيض كالدجاجات

مثال فشي شكل:ترجمو لينا مثالالجمل مكيشوف الحذبة ديالو كيشوف غير ديال صاحبو؟ | مثل فشي شكل

مثال فشي شكل:ترجمو لينا مثال''الجمل مكيشوف الحذبة ديالو كيشوف غير ديال صاحبو''؟

بنكيران يتشبت بحزب الاستقلال في الحكومة المقبلة..مايمكنش نقبلو بشرط الأحرار و نخرجو الاستقلال من التحالف | بــووز

بنكيران يتشبت بحزب الاستقلال في الحكومة المقبلة..مايمكنش نقبلو بشرط الأحرار و نخرجو الاستقلال من التحالف

هضرة الزنقة: اضحك مع معنى مصطلح دور 100 و حيّد الحضية مع المغاربة | هضرة الزنقة

هضرة الزنقة: اضحك مع معنى مصطلح ''دور 100 و حيّد الحضية'' مع المغاربة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

انفراد وبالصور..أرملة شرطي تتهم رئيس دائرة أمنية بتعذيبها واحتجازها بطنجة والحموشي يدخل على الخط+صور ووثائق | حوادث و حقوق
منذ 25 دقيقة

انفراد وبالصور..أرملة شرطي تتهم رئيس دائرة أمنية بتعذيبها واحتجازها بطنجة والحموشي يدخل على

إنقاذ مولودة وأمها بدائرة اميلشيل في ظروف جوية جد صعبة..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

إنقاذ مولودة وأمها بدائرة اميلشيل في ظروف جوية جد صعبة..وهذه هي التفاصيل

صادم.. طفل يبلغ 10 سنوات يذبح صديقه بالقصر الكبير..وهذه هي التفصايل المؤلمة | حوادث و حقوق

صادم.. طفل يبلغ 10 سنوات يذبح صديقه بالقصر الكبير..وهذه هي التفصايل المؤلمة

بالصور.. أعضاء بحزبي الإستقلال والإتحاد الإشتراكي بالمقر الوطني لجماعة العدل والإحسان | بوليتيك

بالصور.. أعضاء بحزبي الإستقلال والإتحاد الإشتراكي بالمقر الوطني لجماعة العدل والإحسان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.