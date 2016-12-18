بالصور..الثلوج تعزل دواوير بإملشيل ودعوات للتدخل قبل فوات الأوان ﻿

عادت الثلوج والبرد القارس إلى عزل دواوير بأكملها بمنطقة إملشيل حسب إفادات لحقوقيين وجمعويين من عين المكان بعد بثهم لصور على موقع التواصل الإجتماعي تظهر إنقطاع الطرق والممرات.

شوف تيفي



عادت الثلوج والبرد القارس إلى عزل دواوير بأكملها بمنطقة إملشيل حسب إفادات لحقوقيين وجمعويين من عين المكان بعد بثهم لصور على موقع التواصل الإجتماعي تظهر إنقطاع الطرق والممرات.



وأفاد الناشط "امحمد حبابو" الفاعل الجمعوي من نواحي إملشيل على صفحته بالفايسبوك أن ’’إملشيل تعيش في عزلة تامة بدواويرها التي يتجاوز عددها 60 دوار بسبب الثلوج التي عرفتها المنطقة يوم أمس السبت".



وأضاف ذات المصدر، أن "مديرية التجهيز لم تسخر إلا آلة واحدة لفك العزلة على المنطقة التي نفذ لها البنزين منذ يوم أمس وتركت المسافرين عالقين في منطقة ازغاريس في الطريق الرابطة بين املشيل ومدينة الريش ما دفعهم إلى العدول عن التوجه إلى املشيل المركز التي مازلت معزولة إلى حدود الساعة".



وتعيش منطقة إملشيل معاناة كبيرة خاصة ساكنة دواوير المنطقة الجبلية بالقرى والمداشر التابعة لإملشيل عقب التساقط الكثيف للثلوج، حيث تُقطع الطرق والمسالك، ويمنع عن السكان التزود بالمؤونة والوسائل الضرورية التي تستعمل في التدفئة.



هذا، ويعتزم نشطاء حقوقيون وجمعويون تنظيم وقفة إحتجاجية مساء اليوم أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، للتنديد بالوضع الكارثي للقطاع بمنطقة إملشيل والتي إهتزت بداية الأسبوع على وقع وفاة ضحيتين جديدين مباشرة بعد ولادتهما بالمركز الصحي لإملشيل".