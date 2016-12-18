 بالصور..الثلوج تعزل دواوير بإملشيل ودعوات للتدخل قبل فوات الأوان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انفراد وبالصور..أرملة شرطي تتهم رئيس دائرة أمنية بتعذيبها واحتجازها بطنجة والحموشي يدخل على الخط+صور ووثائق | حوادث و حقوق

انفراد وبالصور..أرملة شرطي تتهم رئيس دائرة أمنية بتعذيبها واحتجازها بطنجة والحموشي يدخل على

إنقاذ مولودة وأمها بدائرة اميلشيل في ظروف جوية جد صعبة..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

إنقاذ مولودة وأمها بدائرة اميلشيل في ظروف جوية جد صعبة..وهذه هي التفاصيل

صادم.. طفل يبلغ 10 سنوات يذبح صديقه بالقصر الكبير..وهذه هي التفصايل المؤلمة | حوادث و حقوق

صادم.. طفل يبلغ 10 سنوات يذبح صديقه بالقصر الكبير..وهذه هي التفصايل المؤلمة

بالصور.. أعضاء بحزبي الإستقلال والإتحاد الإشتراكي بالمقر الوطني لجماعة العدل والإحسان | بوليتيك

بالصور.. أعضاء بحزبي الإستقلال والإتحاد الإشتراكي بالمقر الوطني لجماعة العدل والإحسان

عاجل و انفراد: شوف تيفي تكشف هوية الفائز بجائزة برنامج ماستر شاف 2016 | مجتمع

عاجل و انفراد: شوف تيفي تكشف هوية الفائز بجائزة برنامج ماستر شاف 2016

بالفيديو.. 10 آلاف إطار ينظمون مسيرة على الأقدام من مراكش نحو الدار البيضاء للإعتصام | مجتمع

بالفيديو.. 10 آلاف إطار ينظمون مسيرة على الأقدام من مراكش نحو الدار البيضاء للإعتصام

رغم الصراع...وفد عن حركة التوحيد والإصلاح بمقر جماعة العدل والإحسان | بوليتيك

رغم الصراع...وفد عن حركة التوحيد والإصلاح بمقر جماعة العدل والإحسان

خطير.. يا ربي السلامة: شخص يقتل متشردا بطريقة مروعة في قلعة السراغنة | حوادث و حقوق

خطير.. يا ربي السلامة: شخص يقتل متشردا بطريقة مروعة في قلعة السراغنة

بالصور..الثلوج تعزل دواوير بإملشيل ودعوات للتدخل قبل فوات الأوان | مجتمع

بالصور..الثلوج تعزل دواوير بإملشيل ودعوات للتدخل قبل فوات الأوان

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

بالصور..الثلوج تعزل دواوير بإملشيل ودعوات للتدخل قبل فوات الأوان

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 13:56 بالصور..الثلوج تعزل دواوير بإملشيل ودعوات للتدخل قبل فوات الأوان | مجتمع
بالصور..الثلوج تعزل دواوير بإملشيل ودعوات للتدخل قبل فوات الأوان
عادت الثلوج والبرد القارس إلى عزل دواوير بأكملها بمنطقة إملشيل حسب إفادات لحقوقيين وجمعويين من عين المكان بعد بثهم لصور على موقع التواصل الإجتماعي تظهر إنقطاع الطرق والممرات.

شوف تيفي

عادت الثلوج والبرد القارس إلى عزل دواوير بأكملها بمنطقة إملشيل حسب إفادات لحقوقيين وجمعويين من عين المكان بعد بثهم لصور على موقع التواصل الإجتماعي تظهر إنقطاع الطرق والممرات.

وأفاد الناشط "امحمد حبابو" الفاعل الجمعوي من نواحي إملشيل على صفحته بالفايسبوك أن ’’إملشيل تعيش في عزلة تامة بدواويرها التي يتجاوز عددها 60 دوار بسبب الثلوج التي عرفتها المنطقة يوم أمس السبت".

وأضاف ذات المصدر، أن "مديرية التجهيز لم تسخر إلا آلة واحدة لفك العزلة على المنطقة التي نفذ لها البنزين منذ يوم أمس وتركت المسافرين عالقين في منطقة ازغاريس في الطريق الرابطة بين املشيل ومدينة الريش ما دفعهم إلى العدول عن التوجه إلى املشيل المركز التي مازلت معزولة إلى حدود الساعة".

وتعيش منطقة إملشيل معاناة كبيرة خاصة ساكنة دواوير المنطقة الجبلية بالقرى والمداشر التابعة لإملشيل عقب التساقط الكثيف للثلوج، حيث تُقطع الطرق والمسالك، ويمنع عن السكان التزود بالمؤونة والوسائل الضرورية التي تستعمل في التدفئة.

هذا، ويعتزم نشطاء حقوقيون وجمعويون تنظيم وقفة إحتجاجية مساء اليوم أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، للتنديد بالوضع الكارثي للقطاع بمنطقة إملشيل والتي إهتزت بداية الأسبوع على وقع وفاة ضحيتين جديدين مباشرة بعد ولادتهما بالمركز الصحي لإملشيل".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الثلوج إملشيل الإحتجاج التنديد الصحة الوضع الدواوير شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

إنقاذ مولودة وأمها بدائرة اميلشيل في ظروف جوية جد صعبة..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

إنقاذ مولودة وأمها بدائرة اميلشيل في ظروف جوية جد صعبة..وهذه هي التفاصيل

عاجل و انفراد: شوف تيفي تكشف هوية الفائز بجائزة برنامج ماستر شاف 2016 | مجتمع

عاجل و انفراد: شوف تيفي تكشف هوية الفائز بجائزة برنامج ماستر شاف 2016

بالفيديو.. 10 آلاف إطار ينظمون مسيرة على الأقدام من مراكش نحو الدار البيضاء للإعتصام | مجتمع

بالفيديو.. 10 آلاف إطار ينظمون مسيرة على الأقدام من مراكش نحو الدار البيضاء للإعتصام

غريب : فايسبوكيون يطالبون بمقاطعة القناة الثانية والسبب بث لقطة مثيرة لممثلين يتبادلان القبل+صورة | مجتمع

غريب : فايسبوكيون يطالبون بمقاطعة القناة الثانية والسبب بث لقطة مثيرة لممثلين يتبادلان القبل+صورة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. قصة عميقة: ديك يبيض كالدجاجات | قنوات أخرى
منذ 37 ثانية

بالفيديو.. قصة عميقة: ديك يبيض كالدجاجات

مثال فشي شكل:ترجمو لينا مثالالجمل مكيشوف الحذبة ديالو كيشوف غير ديال صاحبو؟ | مثل فشي شكل

مثال فشي شكل:ترجمو لينا مثال''الجمل مكيشوف الحذبة ديالو كيشوف غير ديال صاحبو''؟

بنكيران يتشبت بحزب الاستقلال في الحكومة المقبلة..مايمكنش نقبلو بشرط الأحرار و نخرجو الاستقلال من التحالف | بــووز

بنكيران يتشبت بحزب الاستقلال في الحكومة المقبلة..مايمكنش نقبلو بشرط الأحرار و نخرجو الاستقلال من التحالف

هضرة الزنقة: اضحك مع معنى مصطلح دور 100 و حيّد الحضية مع المغاربة | هضرة الزنقة

هضرة الزنقة: اضحك مع معنى مصطلح ''دور 100 و حيّد الحضية'' مع المغاربة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

انفراد وبالصور..أرملة شرطي تتهم رئيس دائرة أمنية بتعذيبها واحتجازها بطنجة والحموشي يدخل على الخط+صور ووثائق | حوادث و حقوق
منذ 24 دقيقة

انفراد وبالصور..أرملة شرطي تتهم رئيس دائرة أمنية بتعذيبها واحتجازها بطنجة والحموشي يدخل على

إنقاذ مولودة وأمها بدائرة اميلشيل في ظروف جوية جد صعبة..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

إنقاذ مولودة وأمها بدائرة اميلشيل في ظروف جوية جد صعبة..وهذه هي التفاصيل

صادم.. طفل يبلغ 10 سنوات يذبح صديقه بالقصر الكبير..وهذه هي التفصايل المؤلمة | حوادث و حقوق

صادم.. طفل يبلغ 10 سنوات يذبح صديقه بالقصر الكبير..وهذه هي التفصايل المؤلمة

بالصور.. أعضاء بحزبي الإستقلال والإتحاد الإشتراكي بالمقر الوطني لجماعة العدل والإحسان | بوليتيك

بالصور.. أعضاء بحزبي الإستقلال والإتحاد الإشتراكي بالمقر الوطني لجماعة العدل والإحسان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.