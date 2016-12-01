فيديو خطير.. شفار شدوه في كازا سلخوه مزيان..وها كيفاش ﻿

مرة أخرى وللمرة الثالثة في ظرف أسبوع واحد، تمكن مجموعة من المواطنين من إيقاف لص متلبس بسرقة سيدة بحي سباتة بالبيضاء.

"شوف تيفي"

مرة أخرى وللمرة الثالثة في ظرف أسبوع واحد، تمكن مجموعة من المواطنين من إيقاف لص متلبس بسرقة سيدة بحي سباتة بالبيضاء.

وأظهر مقطع فيديو، لحظات إيقاف هذا اللص الذي اعترض سبيل السيدة من أجل سرقتها، قبل أن يتدخل مجموعة من المواطنين الذين انهالوا بالضرب عليه.

وتجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كشفت خلال الأسبوع الجاري عن تعرض سارقين للتعنيف على يد مواطنين، قاموا بإيقافهما قبل تسليمهما للمصالح الأمنية.