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محامي سعد المجرد غاضب ..و الإفراج عليه في غضون الأيام القليلة المقبلة .. وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 13:36 محامي سعد المجرد غاضب ..و الإفراج عليه في غضون الأيام القليلة المقبلة .. وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
محامي سعد المجرد غاضب ..و الإفراج عليه في غضون الأيام القليلة المقبلة .. وهذه هي التفاصيل
قال محامي سعد المجرد، إبراهيم الراشدي إنه مستاء ومصدوم جدا مما ينشر عن قضية سعد، واعتبر أن ما وصلت له بعض المواقع الإخبارية مخزي فعلا، وينذر بالخطر على مستوى قيم وأخلاق مجتمعنا.

"شوف تيفي"

قال محامي سعد المجرد، إبراهيم الراشدي إنه مستاء ومصدوم جدا مما ينشر عن قضية سعد، واعتبر أن ما وصلت له بعض المواقع الإخبارية مخزي فعلا، وينذر بالخطر على مستوى قيم وأخلاق مجتمعنا.

وحسب الأسبوع الصحفي نقلا عن موقع "سيدتي.نت" فقد اعتبر الراشيدي أن الإشاعات المغرضة التي تلاحق الفنان الشاب، هي دليل قاطع على أنه ضحية كيد الماكرين والحاقدين على نجاحه الكبير.

وأضاف الراشيدي قائلا " كل ما يكتب أكاذيب وخرافات من وحي عقول مريضة لا غير، فسعد بخير رغم المحنة التي يمر بها ويواجه مصيره بشجاعة، لقد تقدمنا كدفاع بطلب إطلاق السراح الذي يتطلب إجراءات قانونية ومسطرية ستأخذ مجراها العادي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكد المحامي بأن الأمل في إطلاق سراحه بات قريبا، قائلا "يتطلب الأمر منا التحلي بالصبر والحكمة، لا إطلاق كلام فارغ يسيء لفنان كبير كان يصفق له الجميع ويحتفي به العالم العربي بأكمله، ليتحول اليوم إلى مشجب للحساد والحاقدين على النجاح".

وأضاف المحامي "ممتنون لكل المنابر الإعلامية التي ساندت سعد بتحري الحقيقة والتأكد من مصادر الخبر".

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