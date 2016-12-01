 وقفة رمزية بالشموع بالرباط إحياء لذكرى إغتيال ''عمر بن جلون'' التي قسمت اليساريين المغاربة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

محامي سعد المجرد غاضب ..و الإفراج عليه في غضون الأيام القليلة المقبلة .. وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

محامي سعد المجرد غاضب ..و الإفراج عليه في غضون الأيام القليلة المقبلة .. وهذه هي التفاصيل

وقفة رمزية بالشموع بالرباط إحياء لذكرى إغتيال عمر بن جلون التي قسمت اليساريين المغاربة | بوليتيك

وقفة رمزية بالشموع بالرباط إحياء لذكرى إغتيال ''عمر بن جلون'' التي قسمت اليساريين المغاربة

غريب : فايسبوكيون يطالبون بمقاطعة القناة الثانية والسبب بث لقطة مثيرة لممثلين يتبادلان القبل+صورة | مجتمع

غريب : فايسبوكيون يطالبون بمقاطعة القناة الثانية والسبب بث لقطة مثيرة لممثلين يتبادلان القبل+صورة

ترحيل جثة مهاجر مغربي توفي في حادث باليونان | حوادث و حقوق

ترحيل جثة مهاجر مغربي توفي في حادث باليونان

بوتفليقة يبعث رسالة تعزية لبيت بن كيران في وفاة والدته | بوليتيك

بوتفليقة يبعث رسالة تعزية لبيت بن كيران في وفاة والدته

فيديو جد خطير..سيارة تدهس فتاتين ببني ملال بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..سيارة تدهس فتاتين ببني ملال بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل

بالفيديو.. شوفو كيفاش طاح بوليسي من الموطور ديالو في طنجة+ تفاصيل | حوادث و حقوق

بالفيديو.. شوفو كيفاش طاح بوليسي من الموطور ديالو في طنجة+ تفاصيل

عاجل وبالفيديو..هذا مصير المشرمل وعشيقته التي قام بتجريدهما من ملابسها بالخلاء.. تفاصيل مثيرة وصادمة وخطيرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..هذا مصير المشرمل وعشيقته التي قام بتجريدهما من ملابسها بالخلاء.. تفاصيل مثيرة

محكمة تطوان تدين مبحوثا عنه هاجم شرطيا بـ 4 سنوات | حوادث و حقوق

محكمة تطوان تدين مبحوثا عنه هاجم شرطيا بـ 4 سنوات

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

وقفة رمزية بالشموع بالرباط إحياء لذكرى إغتيال ''عمر بن جلون'' التي قسمت اليساريين المغاربة

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 12:58 وقفة رمزية بالشموع بالرباط إحياء لذكرى إغتيال عمر بن جلون التي قسمت اليساريين المغاربة | بوليتيك
وقفة رمزية بالشموع بالرباط إحياء لذكرى إغتيال ''عمر بن جلون'' التي قسمت اليساريين المغاربة
تحل اليوم الأحد الذكرى 41 لوفاة المحامي والوجه اليساري المعروف عمر بن جلون الذي قتل على يد مجموعة قيل أنها تنتمي للشبيبة الإسلامية في 18 دجنبر سنة 1975 أمام باب منزله بالدار البيضاء.

شوف تيفي

تحل اليوم الأحد الذكرى 41 لوفاة المحامي والوجه اليساري المعروف عمر بن جلون الذي قتل على يد مجموعة قيل أنها تنتمي للشبيبة الإسلامية في 18 دجنبر سنة 1975 أمام باب منزله بالدار البيضاء.

وتعتزم فعاليات حقوقية ويسارية، تنظيم وقفة إحتجاجية رمزية بالشموع، التي دأبت على تنظيمها بساحة البريد بمدينة الرباط، إحياء لذكرى "إغتيال" المناضل اليساري عمر بن جلون.

وأغتيل عمر بن جلون في 18 دجنبر 1975 أمام باب منزله بمدينة الدار البيضاء، حيث كان يعد أحد الشخصيات البارزة في الحركة التقدمية والنقابية داخل حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية، كما إمتهن المحاماة بعد حصوله على شهادات من كلية للحقوق والقانون بفرنسا.

وأجمعت أغلب التصريحات لقياديين سياسيين بارزين عايشوا عمر بن جلون، إبان سنوات الرصاص، أن عمر بن جلون توفي بالضبط على الساعة الثالثة والنصف من يوم الخميس 18 دجنبر 1975، حيث تولى تنفيذ الجريمة أعضاءُ خلية من الخلايا العمالية للشبيبة الإسلامية التي أسسها عبد الكريم مطيع أوائل السبعينيات، حيث كانت هذه الخلية واحدة من الخلايا التأديبية التي كانت الشبيبة الإسلامية تعتمدها في الاعتداء الجسدي على خصومها، على نمط تنظيم الإخوان المسلمين المصري.

كما يرى أحرون، أن قياديين ومحسوبين على الأحزاب اليسارية إبان سنوات السبعينيات ساهموا بطرق غير مباشرة في وفاة عمر بن جلون، بل منهم من كان يعلم بخطة وطريقة قتله أمام منزله بالدار البيضاء، وهي النقطة التي عجلت بنشوب صراع بين اليساريين المغاربة الذين أسسوا أحزابا جديدة بعد إنشقاقهم عن حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عمر ينجلون الإغتيال اليسارالجريمة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بوتفليقة يبعث رسالة تعزية لبيت بن كيران في وفاة والدته | بوليتيك

بوتفليقة يبعث رسالة تعزية لبيت بن كيران في وفاة والدته

عاجل:في أوج البلوكاج الحكومي..العدالة والتنمية يحدد موعد مغادرة بن كيران الحزب | بوليتيك

عاجل:في أوج البلوكاج الحكومي..العدالة والتنمية يحدد موعد مغادرة بن كيران الحزب

بناجح لـشوف تيفي: عدم حضور البيجيدي لذكرى رحيل الشيخ عبد السلام ياسين أمر عادي.. ولا يزعجنا | بوليتيك

بناجح لـ''شوف تيفي'': عدم حضور البيجيدي لذكرى رحيل الشيخ عبد السلام ياسين أمر عادي.. ولا يزعجنا

نيويورك تايمز:وفاة الصحفي تمالت بقعة سوداء في سجل النظام الجزائري | بوليتيك

نيويورك تايمز":وفاة الصحفي تمالت ''بقعة سوداء'' في سجل النظام الجزائري

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد لحظة إنفجار الهاتف المحمول في وجه مغني أمريكي شهير.. شوفو شنو وقع ليه | زووم
منذ 19 دقيقة

شاهد لحظة إنفجار الهاتف المحمول في وجه مغني أمريكي شهير.. شوفو شنو وقع ليه

CNN وثائقي حول الدوزي على قناة | زووم

CNN وثائقي حول الدوزي على قناة

المغربية إيمان الباني تنشر أول فيديو لها رفقة زوجها التركي مراد يلدريم.. الجمال المغربي !! | زووم

المغربية إيمان الباني تنشر أول فيديو لها رفقة زوجها التركي مراد يلدريم.. الجمال المغربي !!

انهيار الفنانة صابرين في عزاء أحمد راتب | قنوات أخرى

انهيار الفنانة صابرين في عزاء أحمد راتب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

محامي سعد المجرد غاضب ..و الإفراج عليه في غضون الأيام القليلة المقبلة .. وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
منذ 8 دقائق

محامي سعد المجرد غاضب ..و الإفراج عليه في غضون الأيام القليلة المقبلة .. وهذه هي التفاصيل

وقفة رمزية بالشموع بالرباط إحياء لذكرى إغتيال عمر بن جلون التي قسمت اليساريين المغاربة | بوليتيك

وقفة رمزية بالشموع بالرباط إحياء لذكرى إغتيال ''عمر بن جلون'' التي قسمت اليساريين المغاربة

غريب : فايسبوكيون يطالبون بمقاطعة القناة الثانية والسبب بث لقطة مثيرة لممثلين يتبادلان القبل+صورة | مجتمع

غريب : فايسبوكيون يطالبون بمقاطعة القناة الثانية والسبب بث لقطة مثيرة لممثلين يتبادلان القبل+صورة

ترحيل جثة مهاجر مغربي توفي في حادث باليونان | حوادث و حقوق

ترحيل جثة مهاجر مغربي توفي في حادث باليونان

﻿ ﻿
اليوم 11:58 GMT

عاجل وبالفيديو..هذا مصير المشرمل وعشيقته التي قام بتجريدهما من ملابسها بالخلاء.. تفاصيل مثيرة وصادمة وخطيرة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.