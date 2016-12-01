وقفة رمزية بالشموع بالرباط إحياء لذكرى إغتيال ''عمر بن جلون'' التي قسمت اليساريين المغاربة ﻿

تحل اليوم الأحد الذكرى 41 لوفاة المحامي والوجه اليساري المعروف عمر بن جلون الذي قتل على يد مجموعة قيل أنها تنتمي للشبيبة الإسلامية في 18 دجنبر سنة 1975 أمام باب منزله بالدار البيضاء.

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تحل اليوم الأحد الذكرى 41 لوفاة المحامي والوجه اليساري المعروف عمر بن جلون الذي قتل على يد مجموعة قيل أنها تنتمي للشبيبة الإسلامية في 18 دجنبر سنة 1975 أمام باب منزله بالدار البيضاء.

وتعتزم فعاليات حقوقية ويسارية، تنظيم وقفة إحتجاجية رمزية بالشموع، التي دأبت على تنظيمها بساحة البريد بمدينة الرباط، إحياء لذكرى "إغتيال" المناضل اليساري عمر بن جلون.

وأغتيل عمر بن جلون في 18 دجنبر 1975 أمام باب منزله بمدينة الدار البيضاء، حيث كان يعد أحد الشخصيات البارزة في الحركة التقدمية والنقابية داخل حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية، كما إمتهن المحاماة بعد حصوله على شهادات من كلية للحقوق والقانون بفرنسا.

وأجمعت أغلب التصريحات لقياديين سياسيين بارزين عايشوا عمر بن جلون، إبان سنوات الرصاص، أن عمر بن جلون توفي بالضبط على الساعة الثالثة والنصف من يوم الخميس 18 دجنبر 1975، حيث تولى تنفيذ الجريمة أعضاءُ خلية من الخلايا العمالية للشبيبة الإسلامية التي أسسها عبد الكريم مطيع أوائل السبعينيات، حيث كانت هذه الخلية واحدة من الخلايا التأديبية التي كانت الشبيبة الإسلامية تعتمدها في الاعتداء الجسدي على خصومها، على نمط تنظيم الإخوان المسلمين المصري.

كما يرى أحرون، أن قياديين ومحسوبين على الأحزاب اليسارية إبان سنوات السبعينيات ساهموا بطرق غير مباشرة في وفاة عمر بن جلون، بل منهم من كان يعلم بخطة وطريقة قتله أمام منزله بالدار البيضاء، وهي النقطة التي عجلت بنشوب صراع بين اليساريين المغاربة الذين أسسوا أحزابا جديدة بعد إنشقاقهم عن حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية.