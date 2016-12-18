 غريب : فايسبوكيون يطالبون بمقاطعة القناة الثانية والسبب بث لقطة مثيرة لممثلين يتبادلان القبل+صورة ﻿
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غريب : فايسبوكيون يطالبون بمقاطعة القناة الثانية والسبب بث لقطة مثيرة لممثلين يتبادلان القبل+صورة

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 12:50 غريب : فايسبوكيون يطالبون بمقاطعة القناة الثانية والسبب بث لقطة مثيرة لممثلين يتبادلان القبل+صورة | مجتمع
غريب : فايسبوكيون يطالبون بمقاطعة القناة الثانية والسبب بث لقطة مثيرة لممثلين يتبادلان القبل+صورة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة ملتقطة من مسلسل تقدمه القناة الثانية ويظهر من خلالها ممثلان وهما يتبادلان القبل بطريقة ساخنة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة ملتقطة من مسلسل تقدمه القناة الثانية ويظهر من خلالها ممثلان وهما يتبادلان القبل بطريقة ساخنة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا.

وتفاعل النشطاء مع هذه الصورة، بشكل كبير،حيث طالب عدد كبير بمقاطعة القناة الثانية، موضحين بأن الأسرة المغربية، أصبحت عاجزة عن متابعة بعض المسلسلات بالقناة الثانية، نظرا لتضمنها لقطات خادشة للحياء.

وطالب نشطاء آخرون المسؤولين عن القطاع السمعي البصري بالمغرب بالتدخل وفرض عقوبات على القناة الثانية حتى تتوقف عن بث مثل هذه اللقطات.وبالعودة إلى اللقطة التي أثارت حفيظة بعض الفايسبوكيين يبدو أنها عادية جدا مما يطرح أكثر من تساؤل عن الجهة التي تحاول الركوب على مثل هاته الوقائع العادية والبسيطة..

دوزيم

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