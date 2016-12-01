 ترحيل جثة مهاجر مغربي توفي في حادث باليونان ﻿
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ترحيل جثة مهاجر مغربي توفي في حادث باليونان

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 12:46 ترحيل جثة مهاجر مغربي توفي في حادث باليونان | حوادث و حقوق
ترحيل جثة مهاجر مغربي توفي في حادث باليونان
جرى اليوم الأحد ترحيل جثة مهاجر مغربي لقي مصرعه في حادث في العاصمة اليونانية أثينا قبل أشهر، وذلك بعد استكمال مختلف الإجراءات الإدارية والقضائية.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 جرى اليوم الأحد ترحيل جثة مهاجر مغربي لقي مصرعه في حادث في العاصمة اليونانية أثينا قبل أشهر، وذلك بعد استكمال مختلف الإجراءات الإدارية والقضائية.

وكان الراحل (أ.م) قد لقي مصرعه في 1 غشت الماضي، وأمرت السلطات القضائية اليونانية حينها بدفنه.

وبعد عمليات التحري التي قامت بها السفارة المغربية في أثينا، والتي أسفرت عن تحديد هويته، تم تنصيب محام وتوجيه طلبات للسلطات القضائية من أجل استخراج الجثة لترحيلها إلى المغرب.

وبذلت السفارة المغربية في هذا الصدد جهودا كبرى من أجل تجاوز عدد من الصعوبات سواء على صعيد السلطات المحلية لأثينا أو السلطات القضائية والتي كانت سببا في تأخير عملية ترحيل الجثة طيلة هذه الفترة، قبل أن توافق النيابة العامة اليونانية مؤخرا على عملية استخراج الجثة ليتم ترحيلها اليوم لإعادة دفنها في المغرب.

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