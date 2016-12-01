بوتفليقة يبعث رسالة تعزية لبيت بن كيران في وفاة والدته ﻿

نشرت صفحة فايسبوكية محسوبة على حزب العدالة والتنمية نقلا عن مقربين من رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعث برسالة تعزية إلى بيت عبد الاله ابن كيران،

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نشرت صفحة فايسبوكية محسوبة على حزب العدالة والتنمية نقلا عن مقربين من رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعث برسالة تعزية إلى بيت عبد الاله ابن كيران، في وفاة والدته.

وحسب ذات المصادر، فالرئيس الجزائري الذي يعاني من أزمات صحية أجبرته على التنقل عبر كرسي متحرك، أعرب من خلال الرسالة عن حزنه وألمه لوفاة والدة رئيس الحكومة.

من جهة ثانية، نفى قيادي بحزب العدالة والتنمية علمه بتوصل بن كيران برسالة تعزية من رئيس الجزائر، لكنه لم يستبعد الخبر، حيث قال أن بن كيران توصل بالعديد من الرسائل من قادة دول شقيقة آو صديقة، سواء عن طريق سفرائها المعتمدين أو عبر إتصالات هاتفية.

هذا، ومازال بيت بن كيران بحي الليمون بمدينة الرباط، يعرف توافد بعض الشخصيات السياسية والثقافية من حين لآخر لتقديم التعزية، آخرها وفد من الشعراء والأدباء من جنسية عربية وإفريقية.

وتأتي تعزية الرئيس الجزائري التي قيل أنه توصل بها بن كيران، في ظل دعمها القوي دبلوماسيا وماديا لصنيعتها البوليساريو التي فقدت السيطرة على أعصابها بعد الزيارات المكوكية للملك محمد السادس بالأدغال الإفريقية.