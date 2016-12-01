فيديو جد خطير..سيارة تدهس فتاتين ببني ملال بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل ﻿

دهست سيارة فتاتين، بطريقة مروعة خلال الأسبوع الجاري، بسبب التساقطات المطرية التي تعرفها مدينة بني ملال.

"شوف تيفي"

دهست سيارة فتاتين، بطريقة مروعة خلال الأسبوع الجاري، بسبب التساقطات المطرية التي تعرفها مدينة بني ملال.

وكانت الراجلتين، تحاولان تجاوز الشارع إلا أن سيارة خفيفة، قامت بدهسهما بقوة، بعد أن عجز السائق عن التحكم في الفرامل.

وأظهر مقطع فيديو، اللحظات الأولى لهذا الحادث، الذي لم يسفر لحسن الحظ عن تعرض الفتاتين لأية إصابات بالرغم من خطورته.