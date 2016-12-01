بالفيديو.. شوفو كيفاش طاح بوليسي من الموطور ديالو في طنجة+ تفاصيل ﻿

تعرض شرطي كان على دراجته النارية لحادثة سير خطير، قبل يومين، بالقرب من قنطرة بنديبان بمدينة طنجة.

"شوف تيفي"

تعرض شرطي كان على دراجته النارية لحادثة سير خطير، قبل يومين، بالقرب من قنطرة بنديبان بمدينة طنجة.

وفور وقوع هذا الحادث، حلت المصالح الأمنية بعين المكان، حيث قامت بالمعاينة، قبل أن يتم نقل الشرطي الذي تعرض لإصابات طفيفة إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.

وأظهر فيديو مدته 22 ثانية، اللحظات التي تلت سقوط الشرطي من على دراجته النارية، حيث تجمع عليه العشرات من المواطنين، بالإضافة إلى وجود رجل شرطة قام بالمعاينة قبل وصول سيارة الإسعاف.