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عاجل وبالفيديو..هذا مصير المشرمل وعشيقته التي قام بتجريدهما من ملابسها بالخلاء.. تفاصيل مثيرة وصادمة وخطيرة

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 11:58 عاجل وبالفيديو..هذا مصير المشرمل وعشيقته التي قام بتجريدهما من ملابسها بالخلاء.. تفاصيل مثيرة وصادمة وخطيرة | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو..هذا مصير المشرمل وعشيقته التي قام بتجريدهما من ملابسها بالخلاء.. تفاصيل مثيرة وصادمة وخطيرة
في جديد الفيديو الصادم الذي ظهر فيه شخص ''مشرمل'' وهو يقوم بتجريد عشيقته من ملابسها بالجارة الجزائر ، كشف موقع ''النهار الجزائري'' أن المتهمان''المشرمل ومصورة الفيديو'' والضحية تم تقديمهم أمس أمام وكيل

"شوف تيفي"

في جديد الفيديو الصادم الذي ظهر فيه شخص "مشرمل" وهو يقوم بتجريد عشيقته من ملابسها بالجارة الجزائر ، كشف موقع "النهار الجزائري" أن المتهمان"المشرمل ومصورة الفيديو" والضحية تم تقديمهم أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة "فرندة بتيا".

وأوضح الموقع ذاته بأن مصالح الأمن لبلدية فرندة قد فتحت تحقيقا معمقا في القضية بعد أن حددت هوية جميع من كانوا في الفيديو وتوقيفهم لاسيما الشاب المدعو "أ.حسني" الذي تبين أنه كان أثناء تصوير الفيديو في إجازة عند عائلته، كما تبين أن الفتاة المسماة "شهيناز" التي تنحدر من بلدية عين كرمس كانت صديقة للضحية، وهي من قامت بعملية التصوير وكانت تحرص وتُحَرض المتهم على نزع ملابس الضحية الداخلية.

وأوضح المصدر ذاته بأن الضحية المسماة "سارة"، تورطت في أمر مشبوه مع أخت "المشرمل"، حيث لم تشفع لها توسلاتها ولا مقاومتها لمنع الاعتداء والتصوير الذي انتهى بفرارها نحو بركة مائية تقع بمنطقة التات التي تبعد عن مقر بلدية فرندة بحوالي 3 كلم، موضحة بأنه تم استدراج الضحية إلى المكان قصد الانتقام منها لخلافات سابقة بينها وبين المتهم في قضية تتعلق بشقيقته.

وأضافت "النهار" بأنه لم يتسن لها التعمق في حيثيات القضية بسبب رفض الجهات المسؤولة إعطاء أي معلومات إلى غاية الانتهاء من التحقيق، بالموازاة مع ذلك، حيث تقوم حاليا مصالح الأمن بتكثيف تحقيقاتها في القضية للكشف عن هوية ناشر الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن اللقطات التي ظهرت في الفيديو تظهر وحشية الاعتداء وخطورته، حيث سيتابع بسببه المتورطون بتهم الضرب ومحاولة الاغتصاب وبالتصوير لتشويه سمعة الضحية.
وكشف المصدر ذاته بأن عائلة الضحية وخاصة جدتها كانت متأثرة لما وقع لحفيدتها، موضحا بأنها رفضت التعليق عن الواقعة لأنها مست شرف العائلة.

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اليوم 11:58 GMT

عاجل وبالفيديو..هذا مصير المشرمل وعشيقته التي قام بتجريدهما من ملابسها بالخلاء.. تفاصيل مثيرة وصادمة وخطيرة

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