 محكمة تطوان تدين مبحوثا عنه هاجم شرطيا بـ 4 سنوات ﻿
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محكمة تطوان تدين مبحوثا عنه هاجم شرطيا بـ 4 سنوات | حوادث و حقوق

محكمة تطوان تدين مبحوثا عنه هاجم شرطيا بـ 4 سنوات

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محكمة تطوان تدين مبحوثا عنه هاجم شرطيا بـ 4 سنوات

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 10:51 محكمة تطوان تدين مبحوثا عنه هاجم شرطيا بـ 4 سنوات | حوادث و حقوق
محكمة تطوان تدين مبحوثا عنه هاجم شرطيا بـ 4 سنوات
أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان حكما نافذا لمدة 4 سنوات في حق المتهم بالاعتداء على رجل شرطة على مستوى الحاجز الأمني بمدخل مدينة تطوان يوم السبت الماضي.

 شوف تيفي : الفطواكي عبد القادر

 أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان حكما نافذا لمدة 4 سنوات في حق المتهم بالاعتداء على رجل شرطة على مستوى الحاجز الأمني بمدخل مدينة تطوان يوم السبت الماضي.

 وحسب مصادر صحفية محلية فان المتهم كان قد هاجم رجل شرطة برتبة مقدم، بواسطة السلاح الأبيض موجهها له عدد من الضربات.

 وتعود فصول القضية عندما طلب الشرطي من الموقوف أوراقه لتحديد هويته في إطار مراقبة روتينية بالحاجز الأمني المذكور، الأمر الذي لم يستسغه المعني بالأمر ليعمد الى اشهار سكينه قبل يتم اعتقاله بعد إطلاق رصاصتين إنذاريتين من طرف العنصر المصاب، ليتم اعتقاله.

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جدير بالذكر أن الموقوف كان من الأشخاص المبحوث عنهم في عدد من القضايا الإجرامية بالمنطقة.

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