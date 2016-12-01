 فضيحة.. شاب كيمارس الجنس على شيباني داخل شركة في انزكان وها شنو وقع ليهم.. تفاصيل صادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وقفة رمزية بالشموع بالرباط إحياء لذكرى إغتيال عمر بن جلون التي قسمت اليساريين المغاربة | بوليتيك

وقفة رمزية بالشموع بالرباط إحياء لذكرى إغتيال ''عمر بن جلون'' التي قسمت اليساريين المغاربة

غريب : فايسبوكيون يطالبون بمقاطعة القناة الثانية والسبب بث لقطة مثيرة لممثلين يتبادلان القبل+صورة | مجتمع

غريب : فايسبوكيون يطالبون بمقاطعة القناة الثانية والسبب بث لقطة مثيرة لممثلين يتبادلان القبل+صورة

ترحيل جثة مهاجر مغربي توفي في حادث باليونان | حوادث و حقوق

ترحيل جثة مهاجر مغربي توفي في حادث باليونان

بوتفليقة يبعث رسالة تعزية لبيت بن كيران في وفاة والدته | بوليتيك

بوتفليقة يبعث رسالة تعزية لبيت بن كيران في وفاة والدته

فيديو جد خطير..سيارة تدهس فتاتين ببني ملال بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..سيارة تدهس فتاتين ببني ملال بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل

بالفيديو.. شوفو كيفاش طاح بوليسي من الموطور ديالو في طنجة+ تفاصيل | حوادث و حقوق

بالفيديو.. شوفو كيفاش طاح بوليسي من الموطور ديالو في طنجة+ تفاصيل

عاجل وبالفيديو..هذا مصير المشرمل وعشيقته التي قام بتجريدهما من ملابسها بالخلاء.. تفاصيل مثيرة وصادمة وخطيرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..هذا مصير المشرمل وعشيقته التي قام بتجريدهما من ملابسها بالخلاء.. تفاصيل مثيرة

محكمة تطوان تدين مبحوثا عنه هاجم شرطيا بـ 4 سنوات | حوادث و حقوق

محكمة تطوان تدين مبحوثا عنه هاجم شرطيا بـ 4 سنوات

فضيحة.. شاب كيمارس الجنس على شيباني داخل شركة في انزكان وها شنو وقع ليهم.. تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة.. شاب كيمارس الجنس على شيباني داخل شركة في انزكان وها شنو وقع ليهم.. تفاصيل صادمة

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

فضيحة.. شاب كيمارس الجنس على شيباني داخل شركة في انزكان وها شنو وقع ليهم.. تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 11:38 فضيحة.. شاب كيمارس الجنس على شيباني داخل شركة في انزكان وها شنو وقع ليهم.. تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
فضيحة.. شاب كيمارس الجنس على شيباني داخل شركة في انزكان وها شنو وقع ليهم.. تفاصيل صادمة
اهتزت إنزكان أمس السبت على وقع فضيحة جنسية من العيار الثقيل، بطلها مسن في عقده السابع وشاب في عقده الثاني، مارسا الجنس داخل شركة خاصة.

"شوف تيفي"

اهتزت إنزكان أمس السبت على وقع فضيحة جنسية من العيار الثقيل، بطلها مسن في عقده السابع وشاب في عقده الثاني، مارسا الجنس داخل شركة خاصة.

وحسب مصادر من إنزكان فإن المسن وهو مدير شركة خاصة، استغل خلوها من العمال، ليقوم بعرض مبلغ 5 آلاف درهم على عامل لكي يمارس عليه الجنس وهو الأمر الذي استجاب إليه هذا الأخير، إلا أن الأمور تطورت بينهما بعد ذلك إلى تبادل للضرب بعد رفض المسن منح الشاب المبلغ المتفق عليه كاملا.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المسن، أغلق باب الشركة، وربط الاتصال بالمصالح الأمنية، موضحا بأن الشركة تتعرض للسرقة على يدي مجهول، لتنتقل الشرطة على الفور إلى عين المكان، حيث قامت باعتقال الشاب الذي أكد بأن المسن أخل بوعده بخصوص منحه المبلغ المذكور مقابل ممارسة الجنس عليه.

وأوضحت ذات المصادر بأن المصالح الأمنية، قامت باعتقال الطرفين ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المصالح الامنية الحراسة النظرية السرقة الجنس النيابة العامة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

ترحيل جثة مهاجر مغربي توفي في حادث باليونان | حوادث و حقوق

ترحيل جثة مهاجر مغربي توفي في حادث باليونان

فيديو جد خطير..سيارة تدهس فتاتين ببني ملال بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..سيارة تدهس فتاتين ببني ملال بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل

بالفيديو.. شوفو كيفاش طاح بوليسي من الموطور ديالو في طنجة+ تفاصيل | حوادث و حقوق

بالفيديو.. شوفو كيفاش طاح بوليسي من الموطور ديالو في طنجة+ تفاصيل

عاجل وبالفيديو..هذا مصير المشرمل وعشيقته التي قام بتجريدهما من ملابسها بالخلاء.. تفاصيل مثيرة وصادمة وخطيرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..هذا مصير المشرمل وعشيقته التي قام بتجريدهما من ملابسها بالخلاء.. تفاصيل مثيرة وصادمة وخطيرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد لحظة إنفجار الهاتف المحمول في وجه مغني أمريكي شهير.. شوفو شنو وقع ليه | زووم
منذ 14 دقيقة

شاهد لحظة إنفجار الهاتف المحمول في وجه مغني أمريكي شهير.. شوفو شنو وقع ليه

CNN وثائقي حول الدوزي على قناة | زووم

CNN وثائقي حول الدوزي على قناة

المغربية إيمان الباني تنشر أول فيديو لها رفقة زوجها التركي مراد يلدريم.. الجمال المغربي !! | زووم

المغربية إيمان الباني تنشر أول فيديو لها رفقة زوجها التركي مراد يلدريم.. الجمال المغربي !!

انهيار الفنانة صابرين في عزاء أحمد راتب | قنوات أخرى

انهيار الفنانة صابرين في عزاء أحمد راتب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

وقفة رمزية بالشموع بالرباط إحياء لذكرى إغتيال عمر بن جلون التي قسمت اليساريين المغاربة | بوليتيك
منذ 41 دقيقة

وقفة رمزية بالشموع بالرباط إحياء لذكرى إغتيال ''عمر بن جلون'' التي قسمت اليساريين المغاربة

غريب : فايسبوكيون يطالبون بمقاطعة القناة الثانية والسبب بث لقطة مثيرة لممثلين يتبادلان القبل+صورة | مجتمع

غريب : فايسبوكيون يطالبون بمقاطعة القناة الثانية والسبب بث لقطة مثيرة لممثلين يتبادلان القبل+صورة

ترحيل جثة مهاجر مغربي توفي في حادث باليونان | حوادث و حقوق

ترحيل جثة مهاجر مغربي توفي في حادث باليونان

بوتفليقة يبعث رسالة تعزية لبيت بن كيران في وفاة والدته | بوليتيك

بوتفليقة يبعث رسالة تعزية لبيت بن كيران في وفاة والدته

﻿ ﻿
اليوم 11:58 GMT

عاجل وبالفيديو..هذا مصير المشرمل وعشيقته التي قام بتجريدهما من ملابسها بالخلاء.. تفاصيل مثيرة وصادمة وخطيرة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.