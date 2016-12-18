 بالصور..ابن الممثل الراحل ''محمد مجد'' ينشر صورة قبر والده ﻿
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بالصور..ابن الممثل الراحل ''محمد مجد'' ينشر صورة قبر والده

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 11:36 بالصور..ابن الممثل الراحل محمد مجد ينشر صورة قبر والده | ثقافة و فنون
بالصور..ابن الممثل الراحل ''محمد مجد'' ينشر صورة قبر والده
نشر'' وليد مجد'' ابن الممثل الراحل ''محمد مجد'' والممثلة ''فتيحة واتيلي'' عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' صورة لقبر والده الراحل، الذي توفي في سنة 2013

شوف تيفي: علاء الصنوبري

نشر" وليد مجد" ابن الممثل الراحل "محمد مجد" والممثلة "فتيحة واتيلي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لقبر والده الراحل، الذي توفي في سنة 2013

وقد دعا متابعيه على الصفحة للدعاء لوالده قائلا: " اذكروا الموتى ولو بدعوة .. فلو علمتم فرحتهم بها ما نسيتموهم لحظة.. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين آمين يارب العالمين الله أرحمك أبي

وجدير بالذكر أن آخر الأعمال التي شارك فيها الراحل هي فيلم «زيرو» للمخرح لمخرج المغربي نور الدين لخماري قبل أن يغادرنا إلى دار البقاء .

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شوف تيفي علاء الصنوبري وليد مجد الراحل محمد مجد المغرب.

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