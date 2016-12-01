صادم.. مراهقة مغربية ترسل والديها إلى السجن في إيطاليا.. والسبب لا يصدق ﻿

قضت محكمة مدينة ترينتو بإيطاليا، أخيرا،بسجن زوجين مغربيين ب 8 أشهر سجنا نافذا، بعد أن تابعتهما بتهمة سوء معاملتهما لابنتهما وممارسة العنف الجسدي في حقها.

"شوف تيفي"

قضت محكمة مدينة ترينتو بإيطاليا، أخيرا،بسجن زوجين مغربيين ب 8 أشهر سجنا نافذا، بعد أن تابعتهما بتهمة سوء معاملتهما لابنتهما وممارسة العنف الجسدي في حقها.

وحسب مصادر إعلامية إيطالية، فإن الحكم القضائي المذكور، جاء عقب بلاغ قدمته ابنة الزوجين المغربيين في حقهما قبل سنتين بعد أن ساءت علاقتهما بوالديها،حيث قامت باتهمامهما بممارسة العنف الجسدي والمعنوي عليها،موضحة بأنهما قاما بتكسير أحد أصابعها وتهديدها بإرجاعها إلى المغرب بسبب رفضهما شراء هاتف نقال لها.

وأضاف المصادر ذاته بأن المحققين، تعاملوا بجدية مع أقوال المراهقة المغربية ليتم تقديم الأبوين المغربين إلى المحاكمة بتهمة الشطط في استعمال وسائل التأديب في حق ابنتهما، ليتم إدانتهما بالعقوبة المذكورة.