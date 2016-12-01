مثير وبالفيديو...شوفو كيفاش حصلات الكاميرا سيدة بوجه مكشوف كتسرق مول الذهب في المغرب ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مثير، ظهرت خلاله سيدة بوجه مكشوف وهي متلبسة بسرقة صاحب متجر لبيع الذهب.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مثير، ظهرت خلاله سيدة بوجه مكشوف وهي متلبسة بسرقة صاحب متجر لبيع الذهب.

وأظهر الفيديو اللحظات المثيرة لهذه العملية، حيث استغلت السيدة وشريكتها قيام الصائغ بالبحث لهما على أشكال وأنواع أخرى من الحلي لتقوم إحداهما بسرقة "براسلي" ووضعها بيدها بطريقة احترافية لا يمكن أن تخطر على البال.

وفور تداول هذا الفيديو، طالب جميع النشطاء بنشر الفيديو للتعرف على هوية السارقة الرئيسية وشريكتها حتى يتم اعتقالهما.