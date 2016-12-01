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هام للمغاربة..طقس بارد وتساقطات مطرية بهذه المناطق من المملكة

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 10:20 هام للمغاربة..طقس بارد وتساقطات مطرية بهذه المناطق من المملكة | مجتمع
هام للمغاربة..طقس بارد وتساقطات مطرية بهذه المناطق من المملكة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يبقى الطقس باردا بكل من شمال وداخل وشرق البلاد، مع تكوين جليد بالمرتفعات والهضاب.

"شوف تيفي"

 تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يبقى الطقس باردا بكل من شمال وداخل وشرق البلاد، مع تكوين جليد بالمرتفعات والهضاب.

وستكون الأجواء غائمة ومصحوبة بأمطار أو زخات مطرية بالمنطقة الشرقية، ومنطقة طنجة، والواجهة المتوسطية، وشرق الريف، والسايس، وشمال السفوح الجنوبية الشرقية، وبمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط. كما ستسجل تساقطات ثلجية فوق الهضاب العليا الشرقية وفوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط على القمم التي تفوق 1600م، مع نزول بعض القطرات المطرية بالسواحل الوسطى.

عدا ذلك، ستتناوب انفراجات مع سحب بباقي المناطق الشمالية، وستكون محملة أحيانا ببعض القطرات المطرية محليا، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق. وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى محليا معتدلة من القطاع الشرقي بالمنطقة الشرقية وبمنطقة طنجة، ومن القطاع الغربي إلى جنوبية غربية بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية داخل الأقاليم الجنوبية للبلاد. وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 و 0 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 00 و 05 درجات بالريف، والمنطقة الشرقية والسايس وسهول تادلة، والرحامنة وتانسيفت وهضاب الفوسفاط ووالماس، وداخل منطقة دكالة وعبدة، والشياضمة والجنوب الشرقي، وما بين 06 و 11 درجة باللوكوس والغرب، والسواحل الأطلسية الشمالية والوسطى، والساحل المتوسطي، وسوس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و14 درجة غرب الأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 00 و 06 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 07 و 13 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي والسايس واللوكوس والغرب، والشاوية وهضاب الفوسفاط، ووالماس وسهول تادلة، وداخل منطقة الشياضمة والجنوب الشرقي، وما بين 14 و20 درجة بالسواحل الأطلسية وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 إلى 24 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

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المغرب شوف تيفي الأمطار المنطقة الشرقية التساقطات القطرات المطرية

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