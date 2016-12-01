بالفيديو: لحظة هجوم المعجبين على '' أمينوكس '' بمدينة فاس ﻿

تسبب الفنان الشاب أمين الثمري الملقب بـ ''أمينوكس'' في تدافع العديد من محبيه، وذلك فور وصوله لمقهى ''بلانكو'' بمدينة فاس، حيث تمكن العديد من المعجبين على التقاط الصور التذكارية معه، وذلك وسط فوضى عارمة

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تسبب الفنان الشاب أمين الثمري الملقب بـ "أمينوكس" في تدافع العديد من محبيه، وذلك فور وصوله لمقهى "بلانكو" بمدينة فاس، حيث تمكن العديد من المعجبين على التقاط الصور التذكارية معه، وذلك وسط فوضى عارمة بالمكان.



وكان أمينوكس حل بالعاصمة العلمية نهاية الأسبوع، للمشاركة بتظاهرة "سيداكسيون " التي تنظمها إحدى المدارس العليا بفاس.



جدير بالذكر، أن أمينوكس يستعد لطرح عمل جديد بعنوان "جهدي تسالا " من كلماته وألحانه وتوزيع بلال أفريكانو، وذلك تزامنا مع إحتفالات رأس السنة.