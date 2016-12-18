 إيقاف عصابة إجرامية تروع ساكنة البيضاء ليلا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالفيديو...شوفو كيفاش حصلات الكاميرا سيدة بوجه مكشوف كتسرق مول الذهب في المغرب | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو...شوفو كيفاش حصلات الكاميرا سيدة بوجه مكشوف كتسرق مول الذهب في المغرب

هام للمغاربة..طقس بارد وتساقطات مطرية بهذه المناطق من المملكة | مجتمع

هام للمغاربة..طقس بارد وتساقطات مطرية بهذه المناطق من المملكة

بالفيديو: لحظة هجوم المعجبين على أمينوكس بمدينة فاس | ثقافة و فنون

بالفيديو: لحظة هجوم المعجبين على '' أمينوكس '' بمدينة فاس

إيقاف عصابة إجرامية تروع ساكنة البيضاء ليلا | حوادث و حقوق

إيقاف عصابة إجرامية تروع ساكنة البيضاء ليلا

حديدان منوضها مع عبيدات الرما‎ | ثقافة و فنون

حديدان منوضها مع عبيدات الرما‎

خوفا من التقويسة: فيسبوكيون يحذون فناير من الظلمي بباريس | ثقافة و فنون

خوفا من التقويسة: فيسبوكيون يحذون ''فناير'' من ''الظلمي'' بباريس

شاروخان يغادر الصويرة وها فين مشا | ثقافة و فنون

شاروخان يغادر الصويرة وها فين مشا

صادم.. فتيات أجنبيات يلتقطن « سيلفي » مع المباني المهجورة والمحاصرين بحلب | منوعات

صادم.. فتيات أجنبيات يلتقطن « سيلفي » مع المباني المهجورة والمحاصرين بحلب

مدرسة بإقليم أزيلال تتحول إلى مزبلة والتلاميذ ينقطعون عن الدراسة | مجتمع

مدرسة بإقليم أزيلال تتحول إلى مزبلة والتلاميذ ينقطعون عن الدراسة

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

إيقاف عصابة إجرامية تروع ساكنة البيضاء ليلا

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 09:37 إيقاف عصابة إجرامية تروع ساكنة البيضاء ليلا | حوادث و حقوق
إيقاف عصابة إجرامية تروع ساكنة البيضاء ليلا
تمكنت عناصر الضابطة القضائية التابعة لأمن أنفا ليلة اليوم السبت من الإطاحة بأربعة أشخاص ينتمون لعصابة إجرامية يهددون المواطنين تحت طائلة السلاح الأبيض بزنقة الشاوية بدرب عمر بالدارالبيضاء.

شوف تيفي

تمكنت عناصر الضابطة القضائية التابعة لأمن أنفا ليلة اليوم السبت من الإطاحة بأربعة أشخاص ينتمون لعصابة إجرامية يهددون المواطنين تحت طائلة السلاح الأبيض بزنقة الشاوية بدرب عمر بالدارالبيضاء.
وحسب مصادر شوف تيفي فإنه جرى توقيف المعنيين بالأمر بعدما لمح أحد عناصر الشرطة عشرينيا حاملا لسلاح أبيض من الحجم الكبير متوجها إلى إحدى السيارات معتقدا إياه أنه كان ينوي سرقة إحدى ضحاياه ليتبين أنه كان يخاطب أفراد العصابة المتواجدين داخل سيارة صغيرة رباعية الدفع لتتمكن
الشرطة من إيقافهم وإحالتهم على مصلحة الشرطة أنفا قبل تقديمهم إلى الضابطة القضائية بغرض تعميق البحث.
وأضافت مصادرنا أن العصابة المذكورة الذي ينحذر أفرادها من إقليم برشيد ينفردون بضحاياهم المخمورين الذين يتواجدون بالحي المذكور قبل سلبهم أغراضهم الخاصة. .

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

إيقاف عصابة إجرامية تروع ساكنة:البيضاء ليلا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير وبالفيديو...شوفو كيفاش حصلات الكاميرا سيدة بوجه مكشوف كتسرق مول الذهب في المغرب | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو...شوفو كيفاش حصلات الكاميرا سيدة بوجه مكشوف كتسرق مول الذهب في المغرب

بالصور.. حضيو راسكم: بوجه مكشوف عصابة خطيرة تطيح بضحاياها بواسطة سيارة كونغو | حوادث و حقوق

بالصور.. حضيو راسكم: بوجه مكشوف عصابة خطيرة تطيح بضحاياها بواسطة سيارة كونغو

الشراب ومايدير، مشا فيها.. مغربي سكر وتعرى وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

الشراب ومايدير، مشا فيها.. مغربي سكر وتعرى وها أشنو وقع ليه

واقعة غريبة.. مغربي فاق لقا راسو عندو 70 مليون وهاكيفاش | حوادث و حقوق

واقعة غريبة.. مغربي فاق لقا راسو عندو 70 مليون وهاكيفاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

CNN وثائقي حول الدوزي على قناة | زووم
منذ 4 ساعات

CNN وثائقي حول الدوزي على قناة

المغربية إيمان الباني تنشر أول فيديو لها رفقة زوجها التركي مراد يلدريم.. الجمال المغربي !! | زووم

المغربية إيمان الباني تنشر أول فيديو لها رفقة زوجها التركي مراد يلدريم.. الجمال المغربي !!

انهيار الفنانة صابرين في عزاء أحمد راتب | قنوات أخرى

انهيار الفنانة صابرين في عزاء أحمد راتب

الدموع تمنع اللاعب روشيل من إكمال قصة نجاته من طائرة شابيكوينسي المنكوبة | قنوات أخرى

الدموع تمنع اللاعب روشيل من إكمال قصة نجاته من طائرة شابيكوينسي المنكوبة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالفيديو...شوفو كيفاش حصلات الكاميرا سيدة بوجه مكشوف كتسرق مول الذهب في المغرب | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

مثير وبالفيديو...شوفو كيفاش حصلات الكاميرا سيدة بوجه مكشوف كتسرق مول الذهب في المغرب

هام للمغاربة..طقس بارد وتساقطات مطرية بهذه المناطق من المملكة | مجتمع

هام للمغاربة..طقس بارد وتساقطات مطرية بهذه المناطق من المملكة

بالفيديو: لحظة هجوم المعجبين على أمينوكس بمدينة فاس | ثقافة و فنون

بالفيديو: لحظة هجوم المعجبين على '' أمينوكس '' بمدينة فاس

إيقاف عصابة إجرامية تروع ساكنة البيضاء ليلا | حوادث و حقوق

إيقاف عصابة إجرامية تروع ساكنة البيضاء ليلا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.