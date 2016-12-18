إيقاف عصابة إجرامية تروع ساكنة البيضاء ليلا ﻿

تمكنت عناصر الضابطة القضائية التابعة لأمن أنفا ليلة اليوم السبت من الإطاحة بأربعة أشخاص ينتمون لعصابة إجرامية يهددون المواطنين تحت طائلة السلاح الأبيض بزنقة الشاوية بدرب عمر بالدارالبيضاء.

شوف تيفي

تمكنت عناصر الضابطة القضائية التابعة لأمن أنفا ليلة اليوم السبت من الإطاحة بأربعة أشخاص ينتمون لعصابة إجرامية يهددون المواطنين تحت طائلة السلاح الأبيض بزنقة الشاوية بدرب عمر بالدارالبيضاء.

وحسب مصادر شوف تيفي فإنه جرى توقيف المعنيين بالأمر بعدما لمح أحد عناصر الشرطة عشرينيا حاملا لسلاح أبيض من الحجم الكبير متوجها إلى إحدى السيارات معتقدا إياه أنه كان ينوي سرقة إحدى ضحاياه ليتبين أنه كان يخاطب أفراد العصابة المتواجدين داخل سيارة صغيرة رباعية الدفع لتتمكن

الشرطة من إيقافهم وإحالتهم على مصلحة الشرطة أنفا قبل تقديمهم إلى الضابطة القضائية بغرض تعميق البحث.

وأضافت مصادرنا أن العصابة المذكورة الذي ينحذر أفرادها من إقليم برشيد ينفردون بضحاياهم المخمورين الذين يتواجدون بالحي المذكور قبل سلبهم أغراضهم الخاصة. .