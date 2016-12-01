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خوفا من التقويسة: فيسبوكيون يحذون ''فناير'' من ''الظلمي'' بباريس

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 04:01 خوفا من التقويسة: فيسبوكيون يحذون فناير من الظلمي بباريس | ثقافة و فنون
خوفا من التقويسة: فيسبوكيون يحذون ''فناير'' من ''الظلمي'' بباريس
وجهت التراس هيركوليس الفصيل المساند لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم، تهديدات قوية للجامعة الملكية المغربية للعبة، بعد سلسلة من العقوبات التي لحقت ممثل عروسة الشمال منذ انطلاق الموسم.

شوف تيفي : الفطواكي عبد القادر

تقاطرت عدد من تعاليق رواد الفضاء الأزرق مساء اليوم، بعد نشر صورة لمجموعة "فناير" بباريس , يتوسطهم المشجع المغربي شبيه "الظلمي" .

و حذر المعلقون المجموعة من "تقويسة" مفترضة, في إشارة للخيبات التي حصدها عدد من النجوم الذين أخدوا صور تذكارية مع المشجع المذكور , كان آخرهم بدر هاري الذي تعرض لكسر على مستوى اليد في نزاله الأخير أمام الوحش"ريكو" .

وكان شبيه "الظلمي" قد خرج مؤخرا بتصريحات، يطالب من خلالها بعض الجماهير بعدم الإساءة له لأنه محب للمنتخب الوطني منذ سنوات و ليست له لأية أطماع و أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هم السبب في تدني مستوى الرياضة الوطنية و ليس هو.

 

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تقاطرت عدد من تعاليق رواد الفضاء الأزرق مساء اليوم بعد نشر صورة لمجموعة فناير بباريس يتوسطهم المشجع المغربي شبيه الظلمي .

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