خوفا من التقويسة: فيسبوكيون يحذون ''فناير'' من ''الظلمي'' بباريس ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبد القادر
تقاطرت عدد من تعاليق رواد الفضاء الأزرق مساء اليوم، بعد نشر صورة لمجموعة "فناير" بباريس , يتوسطهم المشجع المغربي شبيه "الظلمي" .
و حذر المعلقون المجموعة من "تقويسة" مفترضة, في إشارة للخيبات التي حصدها عدد من النجوم الذين أخدوا صور تذكارية مع المشجع المذكور , كان آخرهم بدر هاري الذي تعرض لكسر على مستوى اليد في نزاله الأخير أمام الوحش"ريكو" .
وكان شبيه "الظلمي" قد خرج مؤخرا بتصريحات، يطالب من خلالها بعض الجماهير بعدم الإساءة له لأنه محب للمنتخب الوطني منذ سنوات و ليست له لأية أطماع و أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هم السبب في تدني مستوى الرياضة الوطنية و ليس هو.
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