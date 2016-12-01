خوفا من التقويسة: فيسبوكيون يحذون ''فناير'' من ''الظلمي'' بباريس ﻿

وجهت التراس هيركوليس الفصيل المساند لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم، تهديدات قوية للجامعة الملكية المغربية للعبة، بعد سلسلة من العقوبات التي لحقت ممثل عروسة الشمال منذ انطلاق الموسم.

شوف تيفي : الفطواكي عبد القادر

تقاطرت عدد من تعاليق رواد الفضاء الأزرق مساء اليوم، بعد نشر صورة لمجموعة "فناير" بباريس , يتوسطهم المشجع المغربي شبيه "الظلمي" .

و حذر المعلقون المجموعة من "تقويسة" مفترضة, في إشارة للخيبات التي حصدها عدد من النجوم الذين أخدوا صور تذكارية مع المشجع المذكور , كان آخرهم بدر هاري الذي تعرض لكسر على مستوى اليد في نزاله الأخير أمام الوحش"ريكو" .

وكان شبيه "الظلمي" قد خرج مؤخرا بتصريحات، يطالب من خلالها بعض الجماهير بعدم الإساءة له لأنه محب للمنتخب الوطني منذ سنوات و ليست له لأية أطماع و أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هم السبب في تدني مستوى الرياضة الوطنية و ليس هو.