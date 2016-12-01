شاروخان يغادر الصويرة وها فين مشا ﻿

غادر الفنان البوليودي شاروخان مدينة الصويرة، التي جاء إليها قادما من دبي من أن أجل تصوير بعض مشاهد الكليب الجديد للفيلم السينمائي ''رايس'' الذي من المنتظر أن يخرج للقاعات السينمائية يوم 25 يناير

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غادر الفنان البوليودي شاروخان مدينة الصويرة، التي جاء إليها قادما من دبي من أن أجل تصوير بعض مشاهد الكليب الجديد للفيلم السينمائي "رايس" الذي من المنتظر أن يخرج للقاعات السينمائية يوم 25 يناير القادم.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية أن النجم الهندي استقل طائرة خاصة من الصويرة إلى بومباي مباشرة، حيث يستكمل تفاصيل الفيلم الجديد.

جدير بالذكر أن المغرب أضحى الوجهة الأولى لنجوم العالم، في التلفزيون والسينما وحتى البرامج، حيث يحتضن مجموعة من الأنشطة الفنية العالمية طيلة السنة.



