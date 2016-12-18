صادم.. فتيات أجنبيات يلتقطن « سيلفي » مع المباني المهجورة والمحاصرين بحلب ﻿

استنكر رواد الأنترنيت الصور التي تم تداولها لفتيات قمن بالتقاط سيلفي مع المباني المدمرة جراء الحرب التي اندلعت مؤخرا بحلب بسوريا والمحاصرين، بالإضافة إلى التقاطهم لصور تذكارية من أمام ركام أحد

شوف تيفي

استنكر رواد الأنترنيت الصور التي تم تداولها لفتيات قمن بالتقاط سيلفي مع المباني المدمرة جراء الحرب التي اندلعت مؤخرا بحلب بسوريا والمحاصرين، بالإضافة إلى التقاطهم لصور تذكارية من أمام ركام أحد الفنادق الفاخرة التي تخضع لسيطرة النظام السوري.

وحسب بعد المصادر فإن هؤلاء الأجانب حضروا إلى المناطق المذكورة بدعم وحماية قوات النظام السوري، كما أنه يُعتبر أول فريق من السياح يدخل إلى حلب منذ سنوات.

جدير بالذكر أن حلب عاشت خلال الأسابيع الماضية أياما عصيبة بسبب الحرب التي شهدتها خلفت المئات من القتلى والجرحى من السكان الذي علقوا في المدينة المذكورة، بالإضافة إلى الدمار الذي لحِق بأحياء حلب.