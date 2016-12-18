مدرسة بإقليم أزيلال تتحول إلى مزبلة والتلاميذ ينقطعون عن الدراسة ﻿

تحولت مدرسة بدوار سكورة التابعة لقيادة تنانت إقليم أزيلال في الأونة الأخيرة إلى مزبلة، بعدما كانت المؤسسة التعليمية الوحيدة لتلاميذ هذه المنطقة، وبهذا الخصوص توصلت شوف تيفي بصور ومقطع فيديو مصور

شوف تيفي

تحولت مدرسة بدوار سكورة التابعة لقيادة تنانت إقليم أزيلال في الأونة الأخيرة إلى مزبلة، بعدما كانت المؤسسة التعليمية الوحيدة لتلاميذ هذه المنطقة، وبهذا الخصوص توصلت شوف تيفي بصور ومقطع فيديو مصور يوثق لليوم الأول للدخول المدرسي حيث أن المدرسة لا تتوفر على أدنى شروط الأمان والتعليم الحقيقي.

وحسب مصادرنا فإن التساقطات المطرية أثرث سلبا على سقف ومرافق المؤسسة المذكورة، بالإضافة إلى هجر الأساتذة الفصول الدراسية، مما اضطر معها اليوم الثلاميد إلى انقطاع الدراسة.

هذا وقد استنكر أولياء الأمور هذا الأمر بسبب لامبالات الجهات المسؤولة حيث انقطع عن هذه المدرسة الإهتمام كما أنها باتت تهدد حياة أطفالهم بسبب البنية التحتية الهشة