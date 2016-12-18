 بالصور.. حضيو راسكم: بوجه مكشوف عصابة خطيرة تطيح بضحاياها بواسطة سيارة كونغو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حديدان منوضها مع عبيدات الرما‎ | ثقافة و فنون

حديدان منوضها مع عبيدات الرما‎

خوفا من التقويسة: فيسبوكيون يحذون فناير من الظلمي بباريس | ثقافة و فنون

خوفا من التقويسة: فيسبوكيون يحذون ''فناير'' من ''الظلمي'' بباريس

شاروخان يغادر الصويرة وها فين مشا | ثقافة و فنون

شاروخان يغادر الصويرة وها فين مشا

صادم.. فتيات أجنبيات يلتقطن « سيلفي » مع المباني المهجورة والمحاصرين بحلب | منوعات

صادم.. فتيات أجنبيات يلتقطن « سيلفي » مع المباني المهجورة والمحاصرين بحلب

مدرسة بإقليم أزيلال تتحول إلى مزبلة والتلاميذ ينقطعون عن الدراسة | مجتمع

مدرسة بإقليم أزيلال تتحول إلى مزبلة والتلاميذ ينقطعون عن الدراسة

بالصور.. حضيو راسكم: بوجه مكشوف عصابة خطيرة تطيح بضحاياها بواسطة سيارة كونغو | حوادث و حقوق

بالصور.. حضيو راسكم: بوجه مكشوف عصابة خطيرة تطيح بضحاياها بواسطة سيارة كونغو

عاجل:في أوج البلوكاج الحكومي..العدالة والتنمية يحدد موعد مغادرة بن كيران الحزب | بوليتيك

عاجل:في أوج البلوكاج الحكومي..العدالة والتنمية يحدد موعد مغادرة بن كيران الحزب

عاجل.. مقتل 4 وإصابة شخصين بإطلاق الرصاص في شيكاغو الأمريكية | دولي

عاجل.. مقتل 4 وإصابة شخصين بإطلاق الرصاص في شيكاغو الأمريكية

بناجح لـشوف تيفي: عدم حضور البيجيدي لذكرى رحيل الشيخ عبد السلام ياسين أمر عادي.. ولا يزعجنا | بوليتيك

بناجح لـ''شوف تيفي'': عدم حضور البيجيدي لذكرى رحيل الشيخ عبد السلام ياسين أمر عادي.. ولا يزعجنا

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

بالصور.. حضيو راسكم: بوجه مكشوف عصابة خطيرة تطيح بضحاياها بواسطة سيارة كونغو

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 03:35 بالصور.. حضيو راسكم: بوجه مكشوف عصابة خطيرة تطيح بضحاياها بواسطة سيارة كونغو | حوادث و حقوق
بالصور.. حضيو راسكم: بوجه مكشوف عصابة خطيرة تطيح بضحاياها بواسطة سيارة كونغو
تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك اليوم السبت صورا جديدة لعصابة قيل أنها تستعمل سيارة كونغو رباعية الدفع تحت ترقيم 88882-أ-72 لتنفيذ سرقاتهم واعتداءاتهم على مواطنين بمنطقة عين حوالة ضواحي

شوف تيفي

تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك اليوم السبت صورا جديدة لعصابة قيل أنها تستعمل سيارة كونغو رباعية الدفع تحت ترقيم 88882-أ-72 لتنفيذ سرقاتهم واعتداءاتهم على مواطنين بمنطقة عين حوالة ضواحي عكراش.

وحسب ذات المصادر فإن العصابة يتزعمها شخص يدعى عبرود رشيد حيث أقدم الأخير على سرقة دراجة نارية من الحجم الكبير من نوع T max تحت ترقيم 13175 أ 42 يوم الثلاثاء المنصرم على الساعة الواحدة ليلا بطريق عين حولة حيث هدد عبرود رفقة عناصر العصابة صاحب الدراجة النارية بالأسلحة البيضاء « السيوف » ليلوذوا بعد ذلك بالفرار متجهين إلى عكراش.

بالإضافة إلى هذا فإن العصابة تستغل سيارة كونغو من أجل الإطاحة بضحاياهم وسرقة حقائبهم وهواتفهم النقالة وما إلى ذلك من أغراض خاصة.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عصابة خطيرة صور حوادث وحقوق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الشراب ومايدير، مشا فيها.. مغربي سكر وتعرى وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

الشراب ومايدير، مشا فيها.. مغربي سكر وتعرى وها أشنو وقع ليه

واقعة غريبة.. مغربي فاق لقا راسو عندو 70 مليون وهاكيفاش | حوادث و حقوق

واقعة غريبة.. مغربي فاق لقا راسو عندو 70 مليون وهاكيفاش

حضيو راسكم.. الأمن يبحث عن طاكسي داسيا يختطف الدريات وها أشنو كيدير | حوادث و حقوق

حضيو راسكم.. الأمن يبحث عن طاكسي داسيا يختطف الدريات وها أشنو كيدير

حضيو راسكم.. الأمن يبحث عن طاكسي داسيا يختطف الدريات وها أشنو كيدير | حوادث و حقوق

حضيو راسكم.. الأمن يبحث عن طاكسي داسيا يختطف الدريات وها أشنو كيدير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المغربية إيمان الباني تنشر أول فيديو لها رفقة زوجها التركي مراد يلدريم.. الجمال المغربي !! | زووم
منذ 3 ساعات

المغربية إيمان الباني تنشر أول فيديو لها رفقة زوجها التركي مراد يلدريم.. الجمال المغربي !!

انهيار الفنانة صابرين في عزاء أحمد راتب | قنوات أخرى

انهيار الفنانة صابرين في عزاء أحمد راتب

الدموع تمنع اللاعب روشيل من إكمال قصة نجاته من طائرة شابيكوينسي المنكوبة | قنوات أخرى

الدموع تمنع اللاعب روشيل من إكمال قصة نجاته من طائرة شابيكوينسي المنكوبة

مشاهير | المباراة التاريخية 1983 | الوداد الرياضي 0-3 ليفربول الانجليزي | قنوات أخرى

مشاهير | المباراة التاريخية 1983 | الوداد الرياضي 0-3 ليفربول الانجليزي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

حديدان منوضها مع عبيدات الرما‎ | ثقافة و فنون
منذ 23 دقيقة

حديدان منوضها مع عبيدات الرما‎

خوفا من التقويسة: فيسبوكيون يحذون فناير من الظلمي بباريس | ثقافة و فنون

خوفا من التقويسة: فيسبوكيون يحذون ''فناير'' من ''الظلمي'' بباريس

شاروخان يغادر الصويرة وها فين مشا | ثقافة و فنون

شاروخان يغادر الصويرة وها فين مشا

صادم.. فتيات أجنبيات يلتقطن « سيلفي » مع المباني المهجورة والمحاصرين بحلب | منوعات

صادم.. فتيات أجنبيات يلتقطن « سيلفي » مع المباني المهجورة والمحاصرين بحلب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.