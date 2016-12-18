بالصور.. حضيو راسكم: بوجه مكشوف عصابة خطيرة تطيح بضحاياها بواسطة سيارة كونغو ﻿

تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك اليوم السبت صورا جديدة لعصابة قيل أنها تستعمل سيارة كونغو رباعية الدفع تحت ترقيم 88882-أ-72 لتنفيذ سرقاتهم واعتداءاتهم على مواطنين بمنطقة عين حوالة ضواحي

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تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك اليوم السبت صورا جديدة لعصابة قيل أنها تستعمل سيارة كونغو رباعية الدفع تحت ترقيم 88882-أ-72 لتنفيذ سرقاتهم واعتداءاتهم على مواطنين بمنطقة عين حوالة ضواحي عكراش.

وحسب ذات المصادر فإن العصابة يتزعمها شخص يدعى عبرود رشيد حيث أقدم الأخير على سرقة دراجة نارية من الحجم الكبير من نوع T max تحت ترقيم 13175 أ 42 يوم الثلاثاء المنصرم على الساعة الواحدة ليلا بطريق عين حولة حيث هدد عبرود رفقة عناصر العصابة صاحب الدراجة النارية بالأسلحة البيضاء « السيوف » ليلوذوا بعد ذلك بالفرار متجهين إلى عكراش.

بالإضافة إلى هذا فإن العصابة تستغل سيارة كونغو من أجل الإطاحة بضحاياهم وسرقة حقائبهم وهواتفهم النقالة وما إلى ذلك من أغراض خاصة.