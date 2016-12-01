عاجل:في أوج البلوكاج الحكومي..العدالة والتنمية يحدد موعد مغادرة بن كيران الحزب ﻿

حدد إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اليوم السبت، تاريخ المنتصف من شهر يناير القادم لعقد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب المصباح لإنتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل.

شوف تيفي:

حدد إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اليوم السبت، تاريخ المنتصف من شهر يناير القادم لعقد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب المصباح لإنتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل.

وينتظر من اللجنة التحضيرية للمؤتمر العادي القادم، أن تحدد تاريخه والنقط التي ستتم مناقشتها في أشغاله، طبقا للقانون الأساسي للحزب، حيث أن المؤتمر هو أعلى هيئة تقريرية للحزب.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصادرها، فأهم نقطة سيناقشها المؤتمر القادم هي نقطة إنتخاب أمين عام جديد للحزب خلفا للأمين الحالي عبد الإله بن كيران، والذي تم إنتخابه إستثنائيا في المؤتمر الإستثنائي الذي إنعقد قبل الإنتخابات التشريعية الحالية، حيث أن القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية، يمنح الترشح للمنصب مرتين متتاليتين فقط.

وإستنادا لذات المصادر، فبن كيران قد يبقى أمينا عاما لولاية ثالثة على رأس الحزب، بشرط تعديل البند القانوني الداخلي للحزب، والذي لن يتحقق إلا بالتصويت عليه في المؤثمر المنتظر صيف السنة المقبلة.



من جهة ثانية، إستبعدت مصادر مطلعة، بقاء رئيس الحكومة المكلف كأمين عام للحزب، لكن بن كيران يطمح في لقب داخل الحزب، يوازي مؤسس الحزب الراحل عبدالكريم الخطيب، حيث أن أغلب المؤشرات تسير في منحه الرئاسة الشرفية للحزب التي قد يحصل عليها بالموازاة مع منصبه الحالي كرئيس للحكومة لولاية ثانية إن إستطاع تشكيل تحالف حزبي يخرجه من حالة "البلوكاج الحكومي" الذي عمر لأزيد من شهرين دون نتائج تذكر.