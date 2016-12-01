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عاجل.. مقتل 4 وإصابة شخصين بإطلاق الرصاص في شيكاغو الأمريكية

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 00:07 عاجل.. مقتل 4 وإصابة شخصين بإطلاق الرصاص في شيكاغو الأمريكية | دولي
عاجل.. مقتل 4 وإصابة شخصين بإطلاق الرصاص في شيكاغو الأمريكية
لقي أربعة أشخاص ليلة اليوم السبت حتفهم وأصيب اثنان آخران في حادث إطلاق نار بمدينة شيكاغو الأمريكية.

شوف تيفي

 

لقي أربعة أشخاص ليلة اليوم السبت حتفهم وأصيب اثنان آخران في حادث إطلاق نار بمدينة شيكاغو الأمريكية.

وحسب تصريحات الشرطة المحلية في المدينة الأمريكية فإن الضحايا الأربع لفظوا أنفاسهم الأخيرة بمكان الحادث، بينما تم نقل المصابين الأخرين في حالة حرجة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

و أضافت ذات المصادر أن شيكاغو تشهد انفلاتا أمنيا، كما أن المدينة معروفة بظاهرة الجريمة المنظمة

هذا ولايزال أسباب الحادث المميت مجهولا.

 

 

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