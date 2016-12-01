بناجح لـ''شوف تيفي'': عدم حضور البيجيدي لذكرى رحيل الشيخ عبد السلام ياسين أمر عادي.. ولا يزعجنا ﻿

لم تمر ندوة العدل والإحسان، المنظمة بمقرها الوطني اليوم السبت بسلا، بمناسبة الذكرى الرابعة لرحيل مرشدها، دون أن تخلف وراءها سيلا من الأسئلة، تجاوزت حدود ''الحوار وضرورة البناء المشرك''

شوف تيفي

لم تمر ندوة العدل والإحسان، المنظمة بمقرها الوطني اليوم السبت بسلا، بمناسبة الذكرى الرابعة لرحيل مرشدها، دون أن تخلف وراءها سيلا من الأسئلة، تجاوزت حدود "الحوار وضرورة البناء المشرك" الذي كان عنوانا بارزا للندوة العلمية.. حيث تساءل كثيرون عن الأسباب الكامنة وراء عدم حضور حزب العدالة والتنمية، كما بعض الهيئات، لمشاركة شقيقتها العدل والإحسان في إحياء ذكرى رحيل مؤسسها ومرشدها الشيخ عبد السلام ياسين.. وهل هناك خلاف ما جعل إخوان بنكيران يتخلفون عن حدث تعتبره الجماعة الأهم ضمن أنشطتها السنوية؟ أم هناك عذر ما حال دون تلبية دعوة العدليين؟

ولتبديد هذه الأسئلة التي خيمت على أشغال الندوة، قال حسن بناجح، مدير مكتب الناطق الرسمي لجماعة العدل والإحسان، في تصريح لـ"شوف تيفي" "إن عدم حضور الإخوة في البيجيدي أمر عادي"

مضيفا، أن الدعوات الرسمية باسم جماعة العدل والإحسان توجه لمختلف الشخصيات وليس للهيآت، لكي لا تحملها ما لا تحتمل". وأكد بناحج في حديثه عن مسألة الغياب أو الحضور، أن "للمدعووين ولكل الضيوف تقديراتهم الخاصة التي لا نملك إلا احترامها ولا تزعجنا ".

ويبدو أن البيجيدي لم يعد مهما بالنسبة للعدل والإحسان، ما دام حضوره أو غيابه عن مثلا هذه المناسبات، كما قال بناجح "أمر عادي"، ما يعني أن كل منهما قد يكون أخرج الآخر من مفكرته، بالنظر إلى الاختلاف العميق بينهما في الرؤى وجوهر العمل من داخل "المرجعية الإسلامية"..