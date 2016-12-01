 مؤثر : الزواج يدفع بفتاة لحرق جسدها بمدينة الدشيرة ﻿
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مؤثر : الزواج يدفع بفتاة لحرق جسدها بمدينة الدشيرة

بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 23:31 مؤثر : الزواج يدفع بفتاة لحرق جسدها بمدينة الدشيرة | مجتمع
مؤثر : الزواج يدفع بفتاة لحرق جسدها بمدينة الدشيرة
علمت ''شوف تيفي'' أن الفتاة التي حاولت الإنتحار بصب البنزين على جسدها يوم أمس الجمعة، ترقد بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بعد إصابتها بحروق من الدرجة الثانية.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن الفتاة التي حاولت الإنتحار بصب البنزين على جسدها يوم أمس الجمعة، ترقد بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بعد إصابتها بحروق من الدرجة الثانية.
وأضافت ذات المصادر، أن اللجنة الطبية المشرفة على حالتها، تؤكد أن نقلها إلى مستشفى مراكش غير مستبعد لخطورة حالتها الصحية جراء الحروق.
هذا، وأقدمت فتاة في 19 من عمرها تقطن بأحد الأحياء بمدينة الدشيرة على حرق نفسها وذلك بعد أن سكبت كميات من مادة ” البنزين ” على جسدها بعد دخولها لمرحاض منزل أسرتها بالدشيرة.

وحسب المعلومات الأولية، فإن الضحية كانت مقبلة على الزواج من أحد الشباب المنحدر من إقليم اشتوكة أيت باها، حيث تقدم لخطبتها في وقت سابق، لكنه تراجع عن إتمام زواجه بها مما أدى الى انهيار حالتها منذ ذلك الحين.

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الفتاة الحالة النفسية الزواج الإنتحار شوف تيفي

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