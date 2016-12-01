سعد لمجرد يعانق الحرية في هذا الموعد ﻿

كشف سفيان الحراق وكيل أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد،في أوروبا،عن معتقة سعد المجرد حريته قيل حلول السنة المقبلة.

شوف تيفي:



كشف سفيان الحراق وكيل أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد،في أوروبا،عن معتقة سعد المجرد حريته قيل حلول السنة المقبلة.

و قال الحراق اليوم السبت، في تصريح لشوف تيفي،أن كل الأخبار الرائجة عن محاكمة سعد لمجرد عارية من الصحةمضيفا،أن لمجرد سيستفيد من السراح المؤقت خلال الأسبوعين المقبلين.

و كان المحامي المغربي، إبراهيم الراشدي الذي يدافع إلى جانب الوحش الفرنسي عن الفنان المغربي سعد لمجرد، قال في تصريح اليوم السبت أن هيئة الدفاع تتوفرعن وثائق جديدة تكذب الخبرة الطبية التي أجرتها الفتاة الفرنسية.



و قال الراشدي في تصريح لجريدة النهار اللبنانية، أنّ المعلومات الواردة عن تعنيف الفتاة و اغتصابها من طرف لمجرد عارية عن الصحة، لأن هذه المسائل حسبه ستناقش بعد المواجهة مع الفتاة الفرنسية ولا تطوّرات في القضيّة."



و أفاد المحامي،أن هيئة الدفاع عن سعد لمجرد المعتقل منذ أكتوبر الماضي بفرنسا، تنتظر الإدلاء ببعض الوثائق الجديدة لطلب الاسراع في الافراج عن المجرد.



و كانت "شوف تيفي" السباقة لنشر تقرير الخبرة الطبية الذي أجرته الفتاة الفرنسية"لورا بريول" و الذي أتبت تعنيفها و إصابتها بأزمة نفسية،بعد توصلنا به من باريس.