تاج الدين الحسني: لهذه الأسباب دعا الملك محمد السادس بوتين لزيارة المغرب ﻿

''دعوة الملك محمد السادس للرئيس بوتين لزيارة المغرب تأتي في سياق تطبيق ما تم الاتفاق عليه عند زيارة العاهل المغربي لموسكو حيث تم دخول مرحلة جديدة في العلاقات الروسية المغربية

شوف تيفي

"دعوة الملك محمد السادس للرئيس بوتين لزيارة المغرب تأتي في سياق تطبيق ما تم الاتفاق عليه عند زيارة العاهل المغربي لموسكو حيث تم دخول مرحلة جديدة في العلاقات الروسية المغربية، وهي العلاقات التي تمت الإشارة إليها في البيان الختامي، بشكل واضح وسميت بالشراكة الاستراتيجية المعمقة" يؤكد تاج الدين الحسني أستاذ القانون الدولي في تصريح لـ "شوف تيفي"، وأضاف " التعاون الروسي المغربي لا يعني فقط التبادل الاقتصادي من تصدير للحوامض والبواكر والمنتوجات الزراعية والفوسفاط، بل تطمح روسيا أن يكون المغرب بمثابة منصة إقليمية لهذا التعاون من أجل العبور والوصول إلى مناطق أخرى في إفريقيا".

وعن أهداف الزيارة على المستوى الاستراتيجي أوضح الحسيني أن " التعاون في المجال الأمني والاستخباراتي وتبادل المعلومات هو أحد الأوليات في الزيارة، فبوتين اليوم يحتل مركز "الشخصية رقم 1 في العالم"، لقدرته على احتواء الأزمات الإقليمية التي تحيط بروسيا وقدرته على التغلغل في منطقة الشرق الأوسط وتكريس نفوذه في القضايا الأمنية الكبرى ضدا على الفاعل الأمريكي. والدولة التي تتحالف مع روسيا ستضمن حدا أدنى من مصالحها على الصعيد الاستراتيجي، فروسيا عضو دائم العضوية في مجلس الأمن تتوفر على الفيتو ولها إمكانيات كبرى في صناعة الأسلحة، والمغرب حصل على أسلحة متنوعة من روسيا سواء طائرات سوخوي أو الدبابات وغيرها من الأسلحة المتطورة" وختم أستاذ القانون الدولي بالقول: " التعاون المغربي الروسي ستكون له امتدادات مهمة في حماية مصالح المغرب وحقوقه الأساسية، بالتالي زيارة بوتين ليست زيارة عادية، إذا ما تحققت فستسهم في تطوير مشاريع التعاون أكثر مما عليه لحد الآن، وهذا سينعكس إيجابيا على مركز المغرب الاستراتيجي في منطقته بشكل عام".



