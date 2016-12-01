الشراب ومايدير، مشا فيها.. مغربي سكر وتعرى وها أشنو وقع ليه ﻿

لم تعطل اسبانيا إجراءات ترحيل مواطن مغربي، حيث تم ترحيله إلى المغرب بعد إخلاله بالقوانين العامة للبلاد، حيث وجد في حالة سكر طافح.

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لم تعطل اسبانيا إجراءات ترحيل مواطن مغربي، حيث تم ترحيله إلى المغرب بعد إخلاله بالقوانين العامة للبلاد، حيث وجد في حالة سكر طافح.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن المواطن المغربي تم القبض عليه داخل سيارته وهو متجرد من لباسه، وفي حالة غير طبيعية، لكن الأمن قام بالواجب ورجعوه ريفولي، إيوا شفتي الشراب وما يدير.