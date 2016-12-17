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واقعة غريبة.. مغربي فاق لقا راسو عندو 70 مليون وهاكيفاش

بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 22:22 واقعة غريبة.. مغربي فاق لقا راسو عندو 70 مليون وهاكيفاش | حوادث و حقوق
واقعة غريبة.. مغربي فاق لقا راسو عندو 70 مليون وهاكيفاش
واقعة غريبة تلك التي كشفها، مواطن مغربي بسيط يشتغل مساعد سائق حافلة،''كريسون'' بين سيدي قاسم و طنجة،أنه وجد في حسابه البنكي مبلغ 70 مليون سنتيم. و قال ''الكريسون'' الذي يد


شوف تيفي:


واقعة غريبة تلك التي كشفها، مواطن مغربي بسيط يشتغل مساعد سائق حافلة،"كريسون" بين سيدي قاسم و طنجة،أنه وجد في حسابه البنكي مبلغ 70 مليون سنتيم.
و قال "الكريسون" الذي يدعى زكرياء بلكاوي"حسب ما نقله عنه موقع أندلس بريس الجهوي، في تدوينة "هادي هي جمعة مباركة ديال بصح تجي لبنكة تشوف لحساب شحال فيه تلقاهم زايدين ليك سبعين مليون و100 وستين ألف ريال هو يقول لي راها ديالك وأنا تنقوليه لا ماشي ديالي دازت فالغلط قلبو علا مولاها .الله يطعمنا حلال.”،
وأضاف أنه تم الآن توقيف المبلغ الذي وصله لحسابه بعد أن طلب ذلك، في انتظار التعرف على صاحب المبلغ، حيث أكد على أنه سيلتقي هذا الأخير بعد أن يتم التعرف عليه، لمعرفة كيف وصلت هذه الأموال لحسابه وحتى يتسنى له أن يوقع على استخلاصها من حسابه وتسليمها له.

و قد عرفت تدوينة المغربي زكرياء، التي أكدها في اتصال بذات المصدر،استحسان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن إعجابهم بهذا السلوك النبيل .
من جانبه تساءل شقيق "زكرياء" في تدوينة له على حسابه "بالفايسبوك"، عن الإجراءات اللازمة لإعادة المبلغ لخزينة الدولة، كاتبا: الناس ديال القانون والأطر البنكية هل من إجراءات من أجل رد هاته الأموال لخزينة الدولة.. ليمشي يزرب عليها شي موظف تما”.

 

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