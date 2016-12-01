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حضيو راسكم.. الأمن يبحث عن طاكسي داسيا يختطف الدريات وها أشنو كيدير | حوادث و حقوق

حضيو راسكم.. الأمن يبحث عن طاكسي داسيا يختطف الدريات وها أشنو كيدير

حضيو راسكم.. الأمن يبحث عن طاكسي داسيا يختطف الدريات وها أشنو كيدير | حوادث و حقوق

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حضيو راسكم.. الأمن يبحث عن طاكسي داسيا يختطف الدريات وها أشنو كيدير

بتاريــخ : 17 دجنبر 2016 / 22:00 حضيو راسكم.. الأمن يبحث عن طاكسي داسيا يختطف الدريات وها أشنو كيدير | حوادث و حقوق
حضيو راسكم.. الأمن يبحث عن طاكسي داسيا يختطف الدريات وها أشنو كيدير
حضيو راسكم،بعض الطاكسيات الحمرين مبقاتش فيهم الثقة، حيث اختطفت سيارة أجرة صغير شابة في مقتبل العمر، وذلك من شارع ادريس الحارثي ( شارع الشجر)، حيث كانت متوجهة إلى مقر سكناها، إلا أن مول الطاكسي كان

"شوف تيفي"

حضيو راسكم،بعض الطاكسيات الحمرين مبقاتش فيهم الثقة، حيث اختطفت سيارة أجرة صغير شابة في مقتبل العمر، وذلك من شارع ادريس الحارثي ( شارع الشجر)، حيث كانت متوجهة إلى مقر سكناها، إلا أن مول الطاكسي كان له رأي آخر.

وكشف مصدر مطلع أن الطاكسي حول الوجهة إلى السالمية وبالضبط في لافيراي، حيث اغتصب الشابة التي أوهمها أنه سيحمل إحدى زبوناته، لكنها وجدت نفسها أمام وحش آدمي تكرفص عليها ونزلها في خلاء لافيراي الذي لا يؤمن فيه حتى السكان المحيطين في المنطقة، فما بالك شابة يافعة تلج المنطقة أول مرة.

هذا وقد أضاف المصدر أن الأمن مازال يجري بحثا موسعا من أجل اعتقال الجاني، وحضيو راسكم العيالات وعرفو معامن تركبوا الطاكسي.

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طاكسي أمن اختطاف اغتصاب

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حضيو راسكم.. الأمن يبحث عن طاكسي داسيا يختطف الدريات وها أشنو كيدير

حضيو راسكم.. الأمن يبحث عن طاكسي داسيا يختطف الدريات وها أشنو كيدير | حوادث و حقوق

حضيو راسكم.. الأمن يبحث عن طاكسي داسيا يختطف الدريات وها أشنو كيدير

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